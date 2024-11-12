الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
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حوادث

استلام رأي المفتي اليوم في إعدام سائق متهم بقتل زوج شقيقته بالجيزة

محكمة الجيزة، فيتو
محكمة الجيزة، فيتو

تنظر محكمة جنايات الجيزة اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة سائق متهم بقتل زوج شقيقته، بعد إحالة أوراقه بالجلسة السابقة لمفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه شنقا.

 

وكشف أمر الإحالة فى القضية رقم 627 لسنة 2024 جنايات قسم الطالبية، أن المتهم "هانى.ر"،محبوس، 35 سنة، قتل عمدا المجنى عليه "مصطفى طارق" عامل بورشة زيت، مع سبق الإصرار على إثر خلافات أسرية بينهما.

 

وأفاد أمر الإحالة أن المتهم عقد العزم وبيت النية على الخلاص منه، وفى سبيل الوصول لغايته أعد سلاحا أبيض "سكين"، وتوجه إلى مكان عمله، وما إن ظفر به حتى طعنه باستخدام سلاحه قاصدًا إزهاق روحه فأحدث به إصابات أودت بحياته".

 

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