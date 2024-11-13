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قيمة جدية الحجز لأراضى الطرح الجديد لبرنامج مسكن

اراضى الاسكان
اراضى الاسكان

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن قيمة جدية الحجز لأراضى الطرح الجديد لبرنامج أراضى مسكن بالمدن الجديدة.

وبلغت جدية حجز قطع الأراضي المتوسطة 25 ألف جنيه، فيما سجلت 350 ألف جنيه لقطع الأراضي الأكثر تميزا، و100 ألف جنيه لقطع الأراضي المميزة.

والتقديم والحجز بالموقع الإلكتروني سيتاح لمدة شهرين حتى يوم 6/1/2025، كما أن الحجز بنظام القرعة العلنية وبدون أي أسبقية من أي نوع سواء أكانت الدخول للموقع الإلكتروني أو تحويل جدية الحجز لقطعة الأرض.

أماكن وعدد قطع أراضي الإسكان الأكثر تميزًا


سيتم إتاحة 96 قطعة أرض بمحور أراضي الإسكان الأكثر تميزا بمقدم 350 ألف جنيه.

- 87 قطعة أرض بمدينة 6 أكتوبر.

- 7 قطع أراضٍ بمدينة الشروق.

- قطعتا أرض بمدينة العبور.

خريطة بقطع الأراضي كالتالي:

 

أماكن أراضي الإسكان المتميز 

أخميم الجديدة 159 قطعة 

سوهاج الجديدة 129 قطعة 

قنا الجديدة 149 قطعة 

الفيوم الجديدة 66 قطعة 

ناصر الجديدة 417 قطعة 

اسوان الجديدة 298 قطعة 

ملوى الجديدة 321 قطعة 

العاشر من رمضان 1270 قطعة 

السادات 1938 قطعة

 

أماكن أراضى الإسكان المتوسط

- 223 قطعة أرض بمدينة غرب قنا.

- 31 قطعة أرض بمدينة أسيوط الجديدة.

- 1270 قطعة أرض بمدينة السادات.

- 60 قطعة أرض بمدينة بدر.

- 150 قطعة أرض بمدينة بني سويف الجديدة.

- 122 قطعة أرض بمدينة حدائق أكتوبر.

- 204 قطع أراضٍ بمدينة طيبة الجديدة.

- 495 قطعة أرض بمدينة المنيا الجديدة.

- 1123 قطعة أرض بمدينة برج العرب الجديدة.

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