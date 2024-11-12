الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
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100 ألف جنيه جدية الحجز، أنظمة السداد لأراضي الإسكان المميز

وزارة الإسكان
وزارة الإسكان

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تفاصيل وأنظمة سداد قطع أراضي الإسكان المتميز والتي تطرحها ضمن برنامج مسكن بالمدن الجديدة.

 

ونستعرض أنظمة السداد لأراضي الإسكان المميز كالتالي:

سداد مبلغ جدية حجز وقدره ١٠٠٠٠٠ جنيه (مائة ألف جنيه مصري لا غير) و1000 جنيه مصروفات لا ترد.

-استكمال سداد مقدم الحجز بالإضافة إلى ١٪ مصاريف ادارية + ٠.٥ لصالح مجلس الأمناء من إجمالي قيمة الأرض خلال شهر من تاريخ الإخطار بالتخصيص وفقا لنسبة استكمال السداد المقدمة من العميل ).

- سداد باقي قيمة الارض على ٣ أقساط سنوية متساوية بدون فوائد يستحق القسط الأول بعد عام من تاريخ الاستلام ويحرر شيكات بنكية آجلة بقيمة الأقساط باسم جهاز المدينة المختص.

- في حالة التأخير عن سداد أي دفعة / قسط عن ميعاد الاستحقاق يتم احتساب غرامة تأخير تعادل فائدة البنك المركزي السارية وقت السداد بالإضافة إلى ٠,٢٪ + ٠.٥٪ مصاريف تحصيل من قيمة القسط وذلك من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد.

-في حالة عدم سداد المبالغ الموضحة بعالية خلال المدد المحددة بكراسة الشروط يتم إلغاء الحجز نهائيا ويخصم منه ١٪ مصاريف إدارية ٥٪ مجلس أمناء المدينة دون الحاجة إلى إنذار او إخطار او استصدار حكم قضائي.

الاسترداد: في حالة عدم الترسية يتم رد مبلغ جدية الحجز علي الحساب الوارد منه المبلغ بذات العملة الوارد بها مع تحمل الحاجزين قيمة المصاريف البنكية.

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