الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

حريق يلتهم شقة سكنية بمركز جهينة في سوهاج

حريق شقة، فيتو
حريق شقة، فيتو

نشب حريق فى غرفة نوم بشقة بالطابق الثالث لأحد العقارات بمدينة جهينة في سوهاج حريق حيث تم الدفع بسيارة إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماده.



مدير الأمن يتلقى إخطارًا بنشوب حريق بشقة بمركز جهينة دون إصابات 

تلقى اللواء صبري عزب مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج  إخطارًا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية ما يفيد تلقيه من الرائد محمد الفولي رئيس مباحث مركز شرطة جهينة نشوب حريق محدود بغرفة نوم بشقة بالطابق الثالث ملك “نافع م ع ع”، 65 عامًا - مزارع، مقيم بذات الناحية وتم الدفع بسيارة إطفاء وتم السيطرة علي الحريق وإخماده. 

وبالانتقال والفحص تبين لم ينجــم عــن ذلك ثمــة إصابـــات والتلفيات (احتراق بعض محتويات الغرفة).


التحقيقات تنفي الشبهة الجنائية 

وخلال التحقيقات أفاد المالك بمضمون ما سبق  وأضاف بأن سبب الحريق ماس كهربائي بالغرفة ولم يتهم أحدًا بالتسبب فـي ذلك، ونفي الشبهة الجنائية حيث تحرر المحضر اللازم.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اخماد السيطرة علي الحريق اللواء صبرى عزب مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج سبب الحريق سيارة إطفاء مركز شرطة جهينة نشوب حريق بشقة نفي الشبهة الجنائية مدير المباحث الجنائية

الأكثر قراءة

بينهم لاعب الزمالك، أسماء ضحايا علي غزال من نجوم الكرة

الموعد المتوقع لزيادة المرتبات والمعاشات بعد دراسة إضافة حزمة حماية اجتماعية جديدة

اليوم، ترحيل الطبيبة وسام شعيب للعرض على النيابة، و3 اتهامات في انتظارها

القبض على الطبيبة وسام شعيب بعد فيديو انتهاكها حق مريضة

عمرو أديب عن طبيبة النساء: لازم تشرب من السم اللي نشرته ومش عايز أشوف حد يدافع عنها (فيديو)

سعر الدولار في 5 بنوك اليوم الإثنين 11 نوفمبر 2024

شرط إيجاريا قبل القدوم إلى القاهرة لـ الانضمام إلى الزمالك

أحمد بلال: خسارة منتخب الناشئين أمام المغرب "فضيحة ومهزلة" كبرى للكرة المصرية

منوعات

المزيد

مصرع 7 أفراد من أسرة واحدة في انهيار صخري شمال اليمن

بسبب نكتة، جدل في الصين من تزايد وتيرة السخرية من الرجال

الأمير هاري يعلق على عدم حضوره احتفالات "الأحد التذكاري"

إرسال رائد فضاء هندي بصاروخ أمريكي للمحطة الدولية في 2025

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الإثنين بالسوق المحلية

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الإثنين 11/11/2024

استقرار أسعار السكر اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أرقام كولر مع الأهلي في عيد ميلاده الـ64 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 12 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 12 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم ضياع المفتاح في المنام وعلاقته بالثروة والسلطة والرزق الوفير

المزيد
الجريدة الرسمية
ads