حريق يلتهم شقة سكنية بمركز جهينة في سوهاج

نشب حريق فى غرفة نوم بشقة بالطابق الثالث لأحد العقارات بمدينة جهينة في سوهاج حريق حيث تم الدفع بسيارة إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماده.





مدير الأمن يتلقى إخطارًا بنشوب حريق بشقة بمركز جهينة دون إصابات

تلقى اللواء صبري عزب مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية ما يفيد تلقيه من الرائد محمد الفولي رئيس مباحث مركز شرطة جهينة نشوب حريق محدود بغرفة نوم بشقة بالطابق الثالث ملك “نافع م ع ع”، 65 عامًا - مزارع، مقيم بذات الناحية وتم الدفع بسيارة إطفاء وتم السيطرة علي الحريق وإخماده.

وبالانتقال والفحص تبين لم ينجــم عــن ذلك ثمــة إصابـــات والتلفيات (احتراق بعض محتويات الغرفة).



التحقيقات تنفي الشبهة الجنائية

وخلال التحقيقات أفاد المالك بمضمون ما سبق وأضاف بأن سبب الحريق ماس كهربائي بالغرفة ولم يتهم أحدًا بالتسبب فـي ذلك، ونفي الشبهة الجنائية حيث تحرر المحضر اللازم.

