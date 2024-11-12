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محافظات

إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بمركز أخميم بسوهاج

مشاجرة، فيتو
مشاجرة، فيتو

شهد مركز أخميم أحد مراكز محافظة سوهاج مشاجرة بالأسلحة البيضاء أصيب خلالها ٤ أشخاص بإصابات متنوعة، تم نقل بعضهم لمستشفى أخميم المركزي وأخطرت الجهات الأمنية للتحقيقات وتحرر المحضر اللازم.


مدير الأمن يتلقى إخطارا بنشوب مشاجرة ووجود مصابين بأخميم 

ترجع أحداث الواقعة إلى إخطار ورد إلى اللواء صبرى عزب  مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية ما يفيد تلقي العقيد شريف طنطاوي نشوب مشاجرة بين  “السيد ع ع س”، 18 عامًا - عامل مصابًا “جرح شبه نافذ بالبطن من الجانب الأيمن، وشقيقه ”أحمد"، 22 عامًا - عامل مصابًا جرح شبه نافذ بالبطن من الجانب الأيسر وتم نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعي. 
 

وطرف ثان: “محمد ع م ا”، 27 عامًا - عامل مصابًا “ جرح قطعي باليد اليمني وآخر بالقدم اليمني وتم نقله لمستشفى أخميم المركزي، وشقيقه ”محمود"، 22 عامًا -  عامل"،  والطرفان مقيمان بذات الناحية.

القوة الأمنية تضبط الطرفين والسلاح المستخدم 

تمكنت القوة الأمنية برئاسة الرائد إبراهيم صقر  ومعاونيه من ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الأول سلاح أبيض "مطواة" وبحوزة الثاني من الطرف الثاني سلاح أبيض "مطواة"  تبادلا الاتهامات في ما بينهما بتعدي كلًا منهما على الآخر بالسب والضرب وإحداث الإصابات المشار إليها  بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال تحرر المحضر اللازم وأحيل المتهمين للنيابة.

 

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