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رياضة

أيمن يونس: مقهور من عدم تكريم صلاح بشكل يليق به وعضو اتحاد الكرة أخطأ في حق إمام عاشور

أيمن يونس ومحمد صلاح
أيمن يونس ومحمد صلاح وإمام عاشور، فيتو

أكد أيمن يونس نجم نادي الزمالك السابق، أن إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة خانه التعبير في تصريحاته عن إمام عاشور.

وتابع: "عضو اتحاد الكرة خانه التعبير في هذا الموضوع، ومن حقه أن يستدعيه ويحقق معه، لكن تلك التصريحات غير جيدة ولم يكن عليه نشرها أو الحديث فيها مطلقا، لو كان لديه شكوك كان من الممكن أن يعود للجهاز الفني وإجراء الكشف الطبي واستبعاده، تمثيل منتخب مصر شرف ولا يجوز التهرب منه مطلقًا".

 

علاقة حسام حسن مع محمد صلاح تحسنت

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة ETC: "حسام حسن يجيد فن تحفيز اللاعبين، وأي لاعب سيتألق سوف يقوم بضمه لمنتخب مصر، هناك لاعبين مثل طاهر وحسام عبد المجيد وغيرهم استحقوا التواجد، وحسام حسن عاشق للتحدي ويرغب في بناء جيل جديد للكرة المصرية".

وواصل: "علاقة حسام حسن تحسنت كثيرًا مع محمد صلاح، وهناك تألق كبير لـ عمر مرموش، بينما هناك بعض اللاعبين المصريين تكتفي فقط باستغلال السوشيال ميديا عند تجديد العقود وتطلب أرقام خرافية".

واستأنف حديثه: "محمد صلاح وعمر مرموش خرجوا من سن صغيرة، بينما محمد عبد المنعم خرج في سن أكبر للاحتراف، والبعض لا يجب أن يقسو على محترفينا، صلاح أصبح معشوق الإنجليز وجمهور ليفربول الذي أصبح يشيد به دائمًا حتى لو اضاع فرص للتهديف، وأصبح كـ"البرق" داخل الملعب وأصبح يسجل في أي وقت وله قدرات مختلفة، وهو يركض بشكل مختلف وكأنه لاعب شاب لم يتخطَ العشرين عامًا".

وأتم: “مقهور من عدم تكريم محمد صلاح بشكل يليق به حتى الآن، فهل ننتظر اعتزاله حتى يتم تكريمه، يجب الاحتفاء به بشكل يليق به”.

 

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