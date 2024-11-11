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ثقافة وفنون

صناع مسلسل نقطة سودة يهدون العمل إلى روح ناهد رشدي وأشرف عبد الغفور

ناهد رشدي وأشرف عبد
ناهد رشدي وأشرف عبد الغفور، فيتو

أهدى صناع مسلسل نقطة سودة عملهم الفني إلى روح الراحلين ناهد رشدي وأشرف عبد الغفور.

حيث خصص صناع المسلسل بداية الحلقة الأولى من "نقطة سودة" للإهداء الذي تم تقديمه إلى الفنانين الراحلين الذين شاركوا في هذا المسلسل قبل رحيلهم عن دنيانا.

 

عدد حلقات مسلسل نقطة سودة

وينتمي مسلسل نقطة سودة إلى عالم المسلسلات الطويلة، حيث إن عدد حلقات مسلسل نقطة سودة يبلغ ٥٠ حلقة.

 يشارك في مسلسل “نقطة سودة” نخبة من الفنانين، على رأسهم: أحمد فهمي، أحمد مجدي، أحمد بدير، سماح أنور، وفاء عامر، نضال الشافعي، ناهد رشدي، ناهد السباعي، سارة سلامة، هدى الإتربي، أحمد خالد صالح، تأليف ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف أمين جمال، وإخراج محمد أسامة.

 

شخصيات أبطال مسلسل نقطة سودة

 وتدور أحداث العمل حول عائلة السيوفي، وتقدم الفنانة ناهد السباعي في المسلسل شخصية منال السيوفي، وتسعى خلال أحداث المسلسل للانتقام وتشعر دومًا أنه لا يوجد أحد يحبها خاصة والدتها وشقيقها الذي يقسو عليها، أما أحمد فهمي فيقدم شخصية عمر السيوفي، ويقدم الفنان أحمد بدير شخصية مختار السيوفي الذي يواجه العديد من التحديات للحفاظ على عائلته وشركته من شقيقه فريد الذي يتصف بالتهور. 

أما سماح أنور فتجسد شخصية سميرة وهي تسعى للانتقام من مختار الذي يجسد شخصيته الفنان “أحمد بدير”، ويقدم نضال الشافعي شخصية صلاح الذي يسعى لاكتساب حب الجميع كما أنه يتمنى أن تتدمر عائلة السيوفي التي ينتمي لها عمر “أحمد فهمي” ومنال “ناهد السباعي”، بينما تقدم الفنانة سارة سلامة شخصية فيروز منتصر وهي شخصية طموحة ومتطلعة، أما أحمد مجدي فيقدم شخصية علي السيوفي وهو شخصية جبانة تخشى المواجهة ولكنه مع الوقت يتحول.

 

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