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أخبار مصر

نيابة عن رئيس الجمهورية:

رئيس الوزراء يصل إلى "باكو" لحضور قمة المناخ (COP29)

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
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وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، إلى جمهورية أذربيجان، للمشاركة نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في الشق رفيع المستوى من الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP29)، على مدار يومي 12 و13 نوفمبر الجاري.

واستقبل رئيس الوزراء لدى الوصول إلى مطار حيدر علييف الدولي بالعاصمة الآذرية باكو، ترافقه الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، كل من وقار مصطفاييف، وزير الصناعات الدفاعية الأذربيجاني، والسفير هشام ناجي، سفير مصر لدى أذربيجان.

ومن المُقرر أن يُلقي رئيس الوزراء كلمة، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ضمن برنامج الكلمات العامة لقادة العالم ورؤساء الحكومات المشاركين بقمة المناخ "كوب29".

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