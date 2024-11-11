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ثقافة وفنون

إيه يعني الفستان مفتوح شوية؟، مروة صبري تدعم أسماء جلال بعد تعرضها لانتقادات حادة

الفنانة أسماء جلال
الفنانة أسماء جلال

حرصت الإعلامية مروة صبري، على دعم الفنانة أسماء جلال، بعد حملة الهجوم التي تعرضت لها على السوشيال ميديا مؤخرا، وقيامها بإغلاق صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

 

وقالت مروة صبري خلال تقديمها برنامج "قعدة ستات" المذاع عبر قناة ألفا: "من أسبوعين من ساعة مهرجان الجونة والدنيا مقلوبة على أسماء جلال، والسوشيال ميديا مش بتعمل حاجة غير إنها تنزل صور لأسماء جلال وتنتقدها".

 

وأضافت: "الست كانت لابسة عادي، ممكن يكون الفستان مفتوح شوية، ولكن فنانات كتير بتلبس فساتين كده على الريد كاربت وده مهرجان".

 

وتابعت مروة صبري: "الناس بدأت تقول أصلها كانت محجبة وطلعوا صورها بالحجاب، إيه المشكلة؟ دي حاجة بينها وبين ربنا، هل ده معناه أهاجمها على السوشيال ميديا؟ من الواضح إن في لجان إلكترونية وحملة ممنهجة معمولة لأسماء جلال، في الأول كانت لصالحها وتحولت ضدها بشكل شخصي، وفوجئنا إنها قفلت حسابها على إنستجرام".

 

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