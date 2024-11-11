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ثقافة وفنون

نور النبوي ينتهي من تصوير فيلم "الحريفة 2"

نور النبوي
نور النبوي

انتهى الفنان نور النبوي من تصوير الجزء الثاني من فيلم “الحريفة”، والذي حقق من خلال الجزء الأول نجاحا كبيرا، وتصدر شباك إيرادات السينما اثناء طرحه بدور العرض.

ومن جانبه قال نور النبوي في تصريحات خاصة لفيتو، إن الجزء الجديد من فيلم الحريفة يختلف بشكل كبير عن الجزء الأول، إلا أننا حافظنا على الكوميديا التي قدمناها في الجزء الأول نالت إعجاب الجمهور.

وأضاف نور أنه يتمنى أن يحقق الجزء الثاني من الفيلم نجاحا أكبر من الجزء الماضي، وأن يتصدر شباك الإيرادات.

 

أبطال فيلم الحريفة

فيلم “الحريفة 2”  من بطولة نور النبوي، كزبرة، أحمد غزي، عبدالرحمن محمد، سليم الترك، خالد الذهبي، ومن تأليف إياد صالح وإخراج كريم سعد، ويدور الجزء الثاني حول الحريفة بعد فوزهم بالبطولة، يتفقوا على استكمال الحلم سويًا.

ويدور الفيلم حول الحريفة ودخولهم للجامعة لأول مرة وانبهارهم بما داخلها وعودتهم للعب كرة القدم، مع وجود «حريفة جدد» داخل الفريق سواء من العنصر النسائي أو الرجالي.

 

"الحريفة" حقق نجاحًا كبيرًا على صعيد الإيرادات وحققت نجاحًا كبيرًا على المستوى النقدي، وتدور أحداث الجزء الأول من الفيلم في إطار تشويقي اجتماعي حول شخصية «ماجد»، وهو شاب يعشق كرة القدم، ويتعرض والده لأزمات في حياته فيقرر نقله لمدرسة حكومية أخرى، ليتلقى خلالها بعوالم جديدة عليه، وتبدأ رحلته في الانضمام لفريق كرة القدم بأحد مراكز الشباب، ويكون صداقات جديدة ويحقق نجاحات في لعبته المفضلة.

 

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الفنان نور النبوي أبطال فيلم الحريفة نور النبوي

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