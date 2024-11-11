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رياضة

مختصة بعلم النفس الرياضي تكشف تأثير جراحة زراعة شعر محمد صلاح على تعامله النفسي

محمد صلاح، فيتو
محمد صلاح، فيتو

يعيش النجم الدولي المصري محمد صلاح حالة من التألق مع فريقه ليفربول الإنجليزي خلال الموسم الحالي، في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.

يقدم محمد صلاح مستويات مبهرة مع ليفربول بعدما سجل 10 أهداف، من بينها 8 في منافسات الدوري الإنجليزي، كما صنع مثلها لزملائه.

ويخوض النجم المصري موسمه الأخير في عقده مع ليفربول، ولم تتضح الرؤية حول مستقبله مع الفريق، إلا أن صلاح يبدو في حالة ثقة تامة.

علاقة الشعر الجديد بتألق محمد صلاح 

متابعو محمد صلاح تفاعلوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع تألق النجم المصري في الموسم الحالي، ولكن بمنظور مختلف.

البعض تفاعل بعدة تغريدات حول قصة الشعر الجديدة لصلاح التي ربما ساهمت في تألقه.

وأبدى العديد من المتابعين إعجابهم بجراحة زراعة الشعر التي قام بها صلاح بعدما ازداد اللاعب المصري توهجًا داخل المستطيل الأخضر، وصار أكثر أناقة بحسب آراء بعض جماهيره.

وتحدثت من قبل زينب آثا، المختصة في علم النفس الرياضي، عبر تقرير نشره موقع "ذا أتليتيك"، عن تأثير جراحة زراعة شعر محمد صلاح على تعامله النفسي.

وقالت زينب آثا: "لا يتعلق الأمر فقط بالشعور الجيد، بل  أيضًا بالثقة التي يمكن أن تغرسها قصة الشعر الجديدة وهو ما حصل عليه  محمد صلاح".

رسالة رامي عباس وكيل محمد صلاح 

أعاد رامي عباس نشر تغريدة، من الحساب الرسمي للبريميرليج على منصة "إكس"، تفيد بأن صلاح أكثر من ساهم في أهداف بالبطولة، هذا الموسم، حتى الآن.

وعلق عباس على التغريدة قائلا: "أفضل لاعب في العالم".

وجاء تعليق وكيل أعمال صلاح وسط سلسلة من التلميحات من النجم المصري، إلى تأخر ليفربول في العمل على تجديد عقده، رغم توهجه الشديد خلال الموسم الجاري، حيث قاد الريدز إلى التربع على قمة البريميرليج ودوري أبطال أوروبا.

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