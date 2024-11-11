الشاعر الغنائي محمد عاطف يحتفل بعقد قرانه (صور)

احتفل الشاعر الغنائي محمد عاطف، بعقد قرانه على إيمان جمال الدين، فتاة من خارج الوسط الفني، في حفل عائلي بسيط.

الشاعر محمد عاطف يحتفل بعقد قرانه

ويُعد الشاعر محمد عاطف صاحب أشهر أغاني تامر عاشور، حيث قدما معًا عدد من الأغنيات الشهيرة من بينها أغنية “أنا هاجي علي نفسي” و“ناسي شكلها” و"الرك ع النية" وغيرهم.

كما تعاون أيضا مع محمد حماقي ورامي جمال ومحمد كيلاني وتامر حسني وغيرهم

وكانت آخر أعمال الشاعر محمد عاطف أغنية في الجمال شهادات والذي تعاون فيها مع مدحت صالح مؤخرا من البوم بالمختصر المفيد.