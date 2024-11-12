4 أهداف لـ حسام حسن في معسكر نوفمبر الحالي، الحفاظ على العلامة الكاملة وصدراة المجموعة، تقييم العناصر الجديدة وتجهيز صف ثان، تأكيد تفوق الفراعنة والحفاظ على الشباك نظيفة

دخل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة مديره الفني حسام حسن، معسكرا مغلقا أمس الأحد، استعدادا لمواجهتي الرأس الأخضر وبوتسوانا، في الجولتين الأخيرتين من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2025، المقرر إقامتها في المغرب.

وواجه الجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني تحديا في غياب بعض العناصر الأساسية في تشكيلة الفراعنة، بعضها بسبب الإصابات مثل أحمد مصطفى زيزو وخالد صبحي وياسر إبراهيم ومحمد هاني، والبعض الأخر لرغبة الجهاز الفني لإراحة بعض اللاعبين مثل محمد صلاح ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة.

محمد صلاح قائد منتخب مصر، فيتو

وأمام هذه الغيابات قرر الجهاز الفني للفراعنة بقيادة حسام حسن إستدعاء بعض الوجوه الجديدة مثل محمد أحمد ربيعة مدافع سموحة ومحمود زالاكا لاعب سيراميكا وحسام عبد المجيد، إلى جانب إعادة بعض العناصر لصفوف المنتخب الوطني بعد غياب مثل طاهر محمد طاهر ونبيل عماد دونجا

إلى جانب الغيابات السابقة، فإن منتخب مصر سيفتقد الثنائي محمود تريزيجيه ومروان عطية في المباراة الأولى أمام الرأس الأخضر بسبب تراكم الإنذارات، على أن يستعيد الفريق جهود الثنائي في المباراة الثانية أمام بوتسوانا.

ورغم كل هذه الغيابات السابقة، إلا أن طموحات حسام حسن المدير الفني للفراعنة لا تتوقف، لذلك فإن العميد وضع نصب عينيه بعض الأهداف التي يسعى لتحقيقها خلال محطته الخامسة على رأس القيادة الفنية لمنتخب مصر الوطني، خاصة بعد النتائج الجيدة التي حققها مع الفراعنة منذ تسلمه المهمة.

وتستعرض السطور التالية أبرز الأهداف التي يخطط حسام حسن لتحقيقها خلال تجمع نوفمبر الجاري

حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، فيتو

الحفاظ على العلامة الكاملة وصدارة المجموعة

أول الأهداف التي يسعى حسام حسن لتحقيقها مع منتخب مصر خلال مواجهتي الرأس الأخضر وبوتسوانا، هو مواصلة سلسلة الانتصارات التي حققها الفريق في الجولات الأربع السابقة بتصفيات الأم الإفريقية، ومحاولة تحقيق الفوز الخامس على التوالي أمام الرأس الأخضر يوم الجمعة المقبل، رغم صعوبة المهمة لاسيما أن المباراة ستقام على ملعب المنافس.

ويطمح حسام حسن لقيادة منتخب مصر لتحقيق خامس انتصاراته على منتخب الرأس الأخضر، حتى يرفع رصيده من النقاط إلى 15 نقطة ويحافظ على العلامة الكاملة بتحقيق الفوز في جميع مباريات التصفيات سواء داخل مصر أو خارج الديار على ملاعب المنافسين، أما في حال لم يحالفه الحظ في تحقيق الفوز على الرأس الأخضر في لقاء الجمعة المقبل، فعلى الأقل يحافظ على سجله خاليا من الهزائم، خاصة أن منتخب مصر لم يتلقى أي خسارة مع حسام حسن في المباريات الرسمية حتى الآن.

محمد الشناوي، فيتو

الحفاظ على الكلين شيت في تصفيات الكان

يطمح حسام حسن من بين أهدافه في محطته الخامسة مع منتخب الفراعنة، للحفاظ على نظافة الشباك "الكلين شيت" خلال مشواره في تصفيات الأمم الإفريقية، خاصة أن الفريق حقق الفوز في الجولات الأربع السابقة، ولم تتلق شباكه أي أهداف أمام الرأس الأخضر وبوتسوانا وموريتانيا ذهابا وإيابًا، ويخطط لعدم استقبال أي أهداف في مباراته المقبلة أمام منتخب الرأس الأخضر، وهو ما دفع حسام حسن يتمسك بتواجد محمد الشناوي ضمن قائمة المنتخب الوطني بمعسكر نوفمبر الجاري للذود عن مرمى الفراعنة أمام الرأس الأخضر، على الرغم من أن المدير الفني كان ينوي إراحة الشناوي من المعسكر الحالي قبل أن يتراجع ويقرر تواجده على رأس قائمة الفراعنة.

طاهر محمد طاهر، فيتو

تقييم العناصر الجديدة بصفوف الفراعنة

أما ثالث الأهداف التي يسعى المدير الفني لمنتخب مصر تحقيقها خلال تجمع الفريق الحالي، هو تجربة وتقييم العناصر الجديدة التي قام بضمها في المعسكر الحالي مثل محمد ربيعة ومحمود زالاكا وحسام عبد المجيد إلى جانب طاهر محمد طاهر العائد لصفوف الفراعنة بعد غياب، خاصة أن الفريق مقبل خلال الفترة القادمة، على خوض مواجهات حاسمة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، ويرغب حسام حسن في تثبيت التشكيلة الرئيسية قبل استئناف تصفيات المونديال.

كما يسعى المدير الفني لتجهيز صف ثاني في تشكيلة منتخب مصر يكون جاهزا لمواجهة أى طوارئ في حالة الإصابات أو الغيابات لأسباب مختلفة.

تأكيد كفاءة منتخب مصر في غياب النجوم

أما رابع الأهداف التي يسعى إليها حسام حسن وجهازه المعاون، فهي توجيه رسالة للجميع بأن منتخب مصر قادر على تحقيق الانتصارات حتى في غياب أبرز النجوم، لأنه يعتمد على الأداء الجماعي التي تجعله قادرا على مواجهة أقوى المنافسين، وأن الفريق لا يعتمد على نجم معين في تحقيق انتصاراته على منافسيه، وأن أداء الفريق لن يتأثر حال غياب أي لاعب مهما كان اسمه أو نجوميته.