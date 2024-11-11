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رياضة

بطائرة خاصة، البرتغالي أموريم يصل إنجلترا لقيادة مانشستر يونايتد

روبن أموريم، فيتو
روبن أموريم، فيتو

أعلن نادي مانشستر يونايتد، عن وصول المدرب البرتغالي الجديد للفريق، روبن أموريم، إلى مجمع كارينجتون للتدريب التابع للنادي، اليوم الإثنين.

طائرة خاصة تنقل أموريم لإنجلترا 

واستقل أموريم (39 عامًا) طائرة من مطار بيجا في البرتغال إلى مانشستر بعد ساعات فقط من الفوز 4-2 على براجا في مباراته الأخيرة مع ناديه السابق سبورتنج لشبونة.

ووفقًا للموقع الرسمي لمانشستر يونايتد، فقد تم استقبال أموريم خارج مبنى الفريق الأول للرجال باحتضان من الرئيس التنفيذي عمر برادة، كما رحب به أيضًا المدير الرياضي دان آشورث والمدير الفني جيسون ويلكوكس.

وسيلتقي أموريم الموظفين الرئيسيين في النادي، قبل أن يتمكن من بدء العمل بمجرد حصوله على تأشيرته.

وسيكون أمام أموريم 13 يومًا للتحضير لأول مباراة له كمدرب للفريق الأول، خارج أرضه أمام إيبسويتش تاون يوم الأحد 24 نوفمبر.

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مانشستر يونايتد أموريم روبن أموريم سبورتنج لشبونة

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