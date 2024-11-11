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أخبار مصر

وزراء النقل العرب يعقدون غدا اجتماعهم الأول في الإسكندرية

وزير النقل
وزير النقل

يعقد غدا بمحافظة الإسكندرية، أولى اجتماعات المكتب التنفيذى لوزراء النقل العرب لمناقشة عدد من المشروعات العربية المشتركة فى مجالات النقل واللوجستيات ومناقشة خطط الربط العربي.

وتستضيف الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمدينة الإسكندرية في مصر، الدورة الــ 37 لمجلس وزراء النقل العرب، والدورة الــ 73 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب، المقرر انعقادهما خلال الفترة من 12 إلى 13 نوفمبر الحالي.

وتتناول الاجتماعات سبل تعزيز التعاون العربي في مجالات النقل واللوجستيات، ودعم الجهود الرامية إلى تطوير البنية التحتية للنقل في المنطقة العربية، وتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية الأعضاء بما يخدم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

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