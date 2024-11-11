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أخبار مصر

السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته في القمة العربية الإسلامية بالرياض

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو

عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض الوطن، بعد مشاركته في القمة العربية الإسلامية غير العادية بالرياض

وشارك الرئيس السيسي في  فعاليات القمة العربية الإسلامية في العاصمة السعودية الرياض، بمشاركة عدد من قادة وزعماء الدول العربية والإسلامية، لبحث سبل وقف اطلاق النار في غزة ولبنان والخروج ببيان مشترك يدعم موقفًا عربيًا إسلاميًا موحدًا في مواجهة التداعيات المستمرة للتصعيد الإسرائيلي بالمنطقة.

وهدفت القمة التي تعقد في ظل أوضاع متوترة تشهدها المنطقة، إلى متابعة نتائج وتوصيات القمة السابقة، ومواصلة جهود وقف إطلاق النار، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة، بالاضافة إلى مناقشة استمرار تصعيد العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية ولبنان.

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الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي القمة العربية الإسلامية

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