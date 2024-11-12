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سياسة

قانون المعاشات والتأمينات، شروط انتفاع الموظفين بتأمين البطالة

تعويض البطالة، فيتو
تعويض البطالة، فيتو

أقر قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية، عدة شروط لانتفاع الموظفين بتأمين البطالة، شرط ألا يتجاوز سن المؤمن عليه الستين عامًا.

 

وعند توافر شروط حصولك عليه فإنه بمقدورك الحصول عليه ابتداء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو عقد العمل بحسب الأحوال.

 

وطبقا للقانون يستمر صرف التعويض إلى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل أو لمدة 12 أسبوعًا أيهما أسبق.

 

شروط وضوابط الحصول على بدل البطالة

ويستحق المؤمن عليهم من العالمين بالقطاع العام والقطاع الخاص تعويض بطالة ابتداء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو عقد العمل.

 

ويستمر صرف التعويض إلى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل أو لمـدة 12 أسبوعًا أيهما أسبق، وتمتد هذه المدة إلى 28 أسبوعًا عند تعطل المؤمن عليه للمرة الأولى إذا كانت مدة الاشتراك في هذا التأمين تجاوز 36 شهرًا، ويقدر تعويض البطالة للمؤمن عليه خلال مدة التعطل وفقًا للنسب الآتية من أجر الاشتراك الأخير:

 

75٪ للأربعة أسابيع الأولى.

65٪ للأربعة أسابيع الثانية.

55٪ للأربعة أسابيع الثالثة.

45٪ لباقى الأسابيع.

 

شروط الانتفاع بتعويض البطالة

حدد القانون شروط للانتفاع بـتعويض البطالة 

1-عدم تورطك في جريمة جنائية او جنحة  ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة.

2-ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة، ويعتبر فى حكم ذلك حالات الانقطاع عن العمل.

3-ضرورة الاشتراك في هذا التأمين لمدة سنة على الأقل منها الستة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة.

4-.أن يكون المؤمن عليه قد قيد اسمه فى سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص.

5-أن يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه فى المواعيد التى تحدد بقرار من وزير القوى العاملة.

6-عدم  انتحالك شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة.

 

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