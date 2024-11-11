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سياسة

القومي لحقوق الإنسان ينظم ورش توعية في مدارس بني سويف

قومي حقوق الإنسان
قومي حقوق الإنسان ببني سويف، فيتو

 نظمت لجنة الحقوق الثقافية بالمجلس سلسلة من الجلسات الحوارية وورش العمل التفاعلية تحت عنوان "التوعية بحقوق الإنسان في المدارس" في محافظة بني سويف، في إطار خطة المجلس القومي لحقوق الإنسان لنشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان بين الفئات الطلابية.

 

وجاءت الفعاليات بتوجيه من  رئيسة لجنة الحقوق الثقافية بالمجلس، وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية)، وبدعم من الاتحاد الأوروبي. شهد افتتاح الفعاليات حضور الأستاذ أحمد موسى، رئيس الاتحادات الطلابية بوزارة التربية والتعليم، والأستاذ هاني عنتر، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بني سويف، والدكتور ربيع محمد، مدير عام الشؤون التنفيذية.

استفاد من الجلسات 25 من المعلمين والأخصائيين الاجتماعيين، حيث تضمنت التعريف بالمجلس القومي لحقوق الإنسان وأهدافه، ومقدمة حول الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية حقوق الطفل. كما تناولت الجلسات مفهوم التربية الإيجابية وكيفية دمج حقوق الإنسان في الأنشطة التعليمية. وأبدى المشاركون تفاعلًا إيجابيًا من خلال إعداد فيلم قصير يعبر عن ما اكتسبوه من معارف، باستخدام الرسوم المتحركة.

وعلى مدار ثلاثة أيام، أشرف المعلمون والأخصائيون الاجتماعيون على تنفيذ ورش عمل تفاعلية مع 154 طالبًا وطالبة من المرحلة الابتدائية، بهدف تعريفهم بحقوقهم وواجباتهم، وتعزيز قيم التعاون، ونبذ التنمر، واحترام التنوع، ودعم ذوي الإعاقة.

يُذكر أن هذه الفعالية هي الرابعة ضمن برنامج المجلس القومي لحقوق الإنسان لنشر الوعي بين طلاب المدارس، الذي سبق تنفيذه في محافظات الإسكندرية والمنيا والإسماعيلية.

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