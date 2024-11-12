الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

فئات يحق لها الحصول على معاش استثنائي، وهذه شروط الحصول عليه

فئات يحق لها الحصول
فئات يحق لها الحصول على معاش استثنائي، فيتو
ads

تساؤلات عديدة من قبل المواطنين حول، فئات يحق لها الحصول على معاش استثنائي قانون التأمينات الجديد نص على آليات محددة للحصول على معاش استثنائي بما يخفف على المواطنين ويحسن من جودة حياتهم. 

 

فئات يحق لها الحصول على معاش استثنائي

وقد حدد قانون التأمينات الاجتماعية فئات يحق لها الحصول على معاش استثنائي، وشروط الحصول عليه وتضمنت الفئات ما يلي:

 

ـ العاملون السابقون بالحكومة وشركات القطاع العام والمستحقين عنهم الذين لم يسبق حصولهم على أي معاش لأي سبب.

 

ـ كما يجوز تحسين معاشات العاملين السابقين استثنائيًا لمواجهة الظروف الصحية والاجتماعية.

 

ـ من أدى خدمة جليلة للدولة.

 

ـ منح وتحسين المعاشات الاستثنائية لضحايا الكوارث العامة.

 

شروط الحصول على معاش استثنائي من التأمينات الاجتماعية

فئات يحق لها الحصول على معاش استثنائي، وتمنح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، معاشًا استثنائيًا لبعض الفئات ممن لم يسبق لهم الحصول على أي معاش والمستحقين عنهم لمواجهة ظروف صحية واجتماعية طارئة، وفقا للشروط التالية:

 

ـ استيفاء نموذج المعاش الاستثنائي من جهة العمل السابقة أو مكتب التأمينات المختص وتقديمه بعد اعتماده وختمه إلي إدارة المعاشات الإستثنائية في حالة منح المعاش أو تحسينه، للعالمين السابقين بالجهاز الإداري للدولة أو القطاع العام.

 

ـ التحويل للهيئة العامة للتأمين الصحي «اللجنة الطبية»؛ لتقرير نوع المرض ومدى الحاجة إلى علاج طويل، وذلك في حالة طلب تحسين المعاش لحالة مرضية.

 

ـ إجراء بحث اجتماعي يحدد مصادر الدخل في حالة طلب المعاش الاستثنائي للظروف الاجتماعية.

 

ـ عرض طلب صرف المعاش الاستثنائي مرفقًا به «التقرير الطبي والبحث الاجتماعي»، على اللجنة التحضيرية لتقرير مدي الحق في المعاش الاستثنائي «منح / تحسين»، ثم العرض علي اللجنة العليا للنظر في الطلب.​

 

يذكر أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات يوضح موارد صندوق التأمينات وتتكون من الآتي:

 

<span style=
فئات يحق لها الحصول على معاش استثنائي

١- الاشتراكات التي يؤديها أصحاب الأعمال عن العاملين لديهم، سواء الحصة التي يلتزم بها صاحب العمل أو الحصة التي يلتزم بها المؤمن عليه.

٢- الاشتراكات التي يؤديها المؤمن عليهم.

٣- المبالغ الإضافية المستحقة.

٤- المبالغ التي تؤديها الخزانة العامة للدولة وفقا لأحكام هذا القانون.

٥- حصيلة استثمار أموال الحساب.

٦- حصيلة المقابل النقدي للخدمات المقررة بموجب هذا القانون.

٧- حصيلة الغرامات المقضي بها عن مخالفة أحكام هذا القانون.

٨- الإعانات والتبرعات والهبات التي يقرر مجلس الإدارة قبولها.

٩- الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط الصندوق.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

فئات يحق لها الحصول على معاش استثنائي معاش استثنائي التامينات الاجتماعية المعاشات الاستثنائية شروط الحصول علي معاش استثنائي قانون التأمينات الاجتماعية

مواد متعلقة

وزيرة التضامن: 800 ألف موظف يخضعون لكشف المخدرات

210 آلاف اتصال، حصاد جهود الخطوط الساخنة بـ التضامن خلال أكتوبر

وزير الصحة يشهد مؤتمر يوم التضامن الوردي لمكافحة سرطان الثدي

تأجيل دعوى استثمار أموال التأمينات والمعاشات لـ 17 نوفمبر

الأكثر قراءة

بينهم لاعب الزمالك، أسماء ضحايا علي غزال من نجوم الكرة

الموعد المتوقع لزيادة المرتبات والمعاشات بعد دراسة إضافة حزمة حماية اجتماعية جديدة

اليوم، ترحيل الطبيبة وسام شعيب للعرض على النيابة، و3 اتهامات في انتظارها

القبض على الطبيبة وسام شعيب بعد فيديو انتهاكها حق مريضة

عمرو أديب عن طبيبة النساء: لازم تشرب من السم اللي نشرته ومش عايز أشوف حد يدافع عنها (فيديو)

بعد تعيينه مستشارا للأمن القومي الأمريكي، من هو مايك والتز؟

240 جنيها للكيلو وأنت طالع، أسعار اللحوم الحمراء "البتلو" في الأسواق

هترتفع 200 % و50 % زيادة سنوية، عضو بإعداد الدستور يكشف توقعاته لشقق الإيجار القديم

منوعات

المزيد

مشاجرة أم عشيقها، تفاصيل جديدة عن طرد جميلة بنما من مسابقة ملكة جمال الكون (صور)

مصرع 7 أفراد من أسرة واحدة في انهيار صخري شمال اليمن

بسبب نكتة، جدل في الصين من تزايد وتيرة السخرية من الرجال

الأمير هاري يعلق على عدم حضوره احتفالات "الأحد التذكاري"

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الإثنين بالسوق المحلية

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الإثنين 11/11/2024

استقرار أسعار السكر اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أرقام كولر مع الأهلي في عيد ميلاده الـ64 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 12 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 12 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 12 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads