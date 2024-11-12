فئات يحق لها الحصول على معاش استثنائي، وهذه شروط الحصول عليه

تساؤلات عديدة من قبل المواطنين حول، فئات يحق لها الحصول على معاش استثنائي قانون التأمينات الجديد نص على آليات محددة للحصول على معاش استثنائي بما يخفف على المواطنين ويحسن من جودة حياتهم.

فئات يحق لها الحصول على معاش استثنائي

وقد حدد قانون التأمينات الاجتماعية فئات يحق لها الحصول على معاش استثنائي، وشروط الحصول عليه وتضمنت الفئات ما يلي:

ـ العاملون السابقون بالحكومة وشركات القطاع العام والمستحقين عنهم الذين لم يسبق حصولهم على أي معاش لأي سبب.

ـ كما يجوز تحسين معاشات العاملين السابقين استثنائيًا لمواجهة الظروف الصحية والاجتماعية.

ـ من أدى خدمة جليلة للدولة.

ـ منح وتحسين المعاشات الاستثنائية لضحايا الكوارث العامة.

شروط الحصول على معاش استثنائي من التأمينات الاجتماعية

فئات يحق لها الحصول على معاش استثنائي، وتمنح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، معاشًا استثنائيًا لبعض الفئات ممن لم يسبق لهم الحصول على أي معاش والمستحقين عنهم لمواجهة ظروف صحية واجتماعية طارئة، وفقا للشروط التالية:

ـ استيفاء نموذج المعاش الاستثنائي من جهة العمل السابقة أو مكتب التأمينات المختص وتقديمه بعد اعتماده وختمه إلي إدارة المعاشات الإستثنائية في حالة منح المعاش أو تحسينه، للعالمين السابقين بالجهاز الإداري للدولة أو القطاع العام.

ـ التحويل للهيئة العامة للتأمين الصحي «اللجنة الطبية»؛ لتقرير نوع المرض ومدى الحاجة إلى علاج طويل، وذلك في حالة طلب تحسين المعاش لحالة مرضية.

ـ إجراء بحث اجتماعي يحدد مصادر الدخل في حالة طلب المعاش الاستثنائي للظروف الاجتماعية.

ـ عرض طلب صرف المعاش الاستثنائي مرفقًا به «التقرير الطبي والبحث الاجتماعي»، على اللجنة التحضيرية لتقرير مدي الحق في المعاش الاستثنائي «منح / تحسين»، ثم العرض علي اللجنة العليا للنظر في الطلب.​

يذكر أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات يوضح موارد صندوق التأمينات وتتكون من الآتي:

فئات يحق لها الحصول على معاش استثنائي

١- الاشتراكات التي يؤديها أصحاب الأعمال عن العاملين لديهم، سواء الحصة التي يلتزم بها صاحب العمل أو الحصة التي يلتزم بها المؤمن عليه.

٢- الاشتراكات التي يؤديها المؤمن عليهم.

٣- المبالغ الإضافية المستحقة.

٤- المبالغ التي تؤديها الخزانة العامة للدولة وفقا لأحكام هذا القانون.

٥- حصيلة استثمار أموال الحساب.

٦- حصيلة المقابل النقدي للخدمات المقررة بموجب هذا القانون.

٧- حصيلة الغرامات المقضي بها عن مخالفة أحكام هذا القانون.

٨- الإعانات والتبرعات والهبات التي يقرر مجلس الإدارة قبولها.

٩- الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط الصندوق.