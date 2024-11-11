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حوادث

تفاصيل جديدة في واقعة سقوط فتاة من الطابق الثالث ببولاق أبو العلا

تفاصيل جديدة في واقعة
تفاصيل جديدة في واقعة سقوط فتاة من الطابق الثالث

تواصل النيابة العامة بوسط القاهرة، تحقيقاتها الموسعة في واقعة مصرع فتاة سقطت من شرفة إحدى الشقق داخل عقار سكني بمنطقة بولاق أبو العلا في ظروف غامضة.

وكشفت التحقيقات تطورات جديدة في الواقعة عقب سماع أقوال أسرة الفتاة وصديقتها، وتبين من أقوالهم أن الفتاة تعمل خادمة في المنازل بالطلب، ويوم الواقعة هاتفتها صديقتها لتبلغها بشغل تنظيف شقة بمقابل مالى ٣٠٠ جنيه، حيث أخبرتها عدم قدرتها على الذهاب، وطلبت منها أن تحضر بدلًا عنها.


وقالت الفتاة وتدعى "مروة" في أقوالها " كلمتها وكانت نايمة وطلبت منها تنزل مكاني تنظيف شقة في بولاق أبو العلا مقابل ٣٠٠ جنيه، وقولتلها تفوق وتجهز نفسها وتكلمني تاني".

وتحفظت النيابة على التسجيل الصوتي الخاص بالهاتف ملك صديقة المجني عليها، لفحصه، وطلبت استكمال التحريات حول الواقعة.

وقالت أم المجني عليها إن نجلتها تعمل في مجال تنظيف الشقق لمعاونتها علي المعيشة، وذهبت يوم الواقعة لتنظيف الشقة، وأضافت أن المتهم قتل نجلتها بعدة طعنات وتسبب في سقوطها من الشرفة.

 

وقرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة،  في وقت سابق، تجديد حبس متهم بإلقاء فتاة من شرفة بالطابق الثالث بأحد العقارات السكنية، أثناء قضاء ليلة حمراء، بمنطقة بولاق أبو العلا، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وجاء في تحقيقات النيابة والتحريات، أن المجني عليها، كانت بصحبة شاب داخل شقته، لقضاء وقت معًا، وحدثت بينهما مشادة بسبب الخلاف علي المقابل المادى، حيث رفض إعطاءها المبلغ، وتشاجر معها وهددها بالاعتداء عليها وآخرين، لينتهي الأمر بها جثة هامدة أسفل العقار، هربا من تهديداته.

وأمرت النيابة بتشريح جثة الفتاة، لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، وكذلك عرض الشاب المتهم علي الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات، وقررت حبسه أربعة أيام علي ذمة التحقيقات.

ورد بلاغ الي  قسم شرطة بولاق أبوالعلا  من الأهالي، يفيد  بسقوط فتاة من شرفة في الطابق الثالث بأحد العقارات، وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة إلى موقع البلاغ لكشف الملابسات.

بالانتقال تبين وجود جثة فتاة في العقد الثالث من العمر ترتدي كامل ملابسها وبها كسور وسحجات ونزيف بأماكن متفرقة من الجسد، وتم نقل الجثمان  الي مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة في القاهرة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات.

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النيابة العامة تحليل مخدرات محكمة جنوب القاهرة منطقة بولاق أبو العلا

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