مصرع سيدة وإصابة زوجها صدمتهما سيارة بالمنيا

لقيت سيدة مصرعها، فيما أصيب زوجها، صدمتهما سيارة ميكروباص على كورنيش النيل في المنيا، تم نقل الجثة والمصاب للمستشفي وتحرير محضر بالواقعة.

مصرع سيدة إصابة زوجها صدمتهم سيارة ميكروباص بالمنيا

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن مصرع سيدة واصابة زوجها صدمتهما سيارة ميكروباص على كورنيش النيل في مدينة المنيا.

على الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين مصرع السيدة واصابة زوجها في حالة خطيرة إثر صدمهم من الميكروباص أثناء عبورهم الكورنيش.

مستشفي المنيا

تم نقل المصاب إلي مستشفي المنيا لتلقي العلاج اللازم وايداع الجثة داخل مشرحة المستشفي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات