مصرع سيدة وإصابة زوجها صدمتهما سيارة بالمنيا
لقيت سيدة مصرعها، فيما أصيب زوجها، صدمتهما سيارة ميكروباص على كورنيش النيل في المنيا، تم نقل الجثة والمصاب للمستشفي وتحرير محضر بالواقعة.
مصرع سيدة إصابة زوجها صدمتهم سيارة ميكروباص بالمنيا
تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن مصرع سيدة واصابة زوجها صدمتهما سيارة ميكروباص على كورنيش النيل في مدينة المنيا.
على الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين مصرع السيدة واصابة زوجها في حالة خطيرة إثر صدمهم من الميكروباص أثناء عبورهم الكورنيش.
مستشفي المنيا
تم نقل المصاب إلي مستشفي المنيا لتلقي العلاج اللازم وايداع الجثة داخل مشرحة المستشفي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.