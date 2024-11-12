سورة العنكبوت هي السورة التاسعة والعشرون في ترتيب المصحف، وكان نزولها بعد سورة الروم، أي: أنها من أواخر السور المكية في النزول، إذ أن ترتيب سورة العنكبوت في النزول الثالثة والثمانون 83 من بين السور المكية، ولم ينزل بعد سورة العنكبوت قبل الهجرة إلى المدينة المنورة سوى سورة المطففين وعدد آياتها 69 تسع وستون آية. وفيما يلي نستعرض معكم الأحاديث الواردة في سورة العنكبوت وأسماءها.



الأحاديث الواردة في سورة العنكبوت وأسماؤها

أسماء سورة العنكبوت وسر التسمية

سُمِّيت سورة العنكبوت بهذا الاسم؛ بسبب ذكر اسم العنكبوت فيها في قوله -تعالى-: (الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا)، وعندما سمع المشركون اسم سورة العنكبوت، استهزؤوا بها وبالنبي -صلى الله عليه وسلم-، فأنزل الله -عزَّوجلَّ-: (إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ)، واشتهرت هذه السورة بهذا الاسم من عهد رسول الله -عليه الصلاة والسلام-.

الاسم الثانى: سورة (الم أحسب الناس) قالَ عَلَمُ الدِّينِ عليُّ بنُ محمَّدٍ السَّخَاوِيُّ (ت: 643هـ): (و{الم أحسب الناس} وتسمى: سورة العنكبوت).





فضائل سورة العنكبوت

فضل سورة العنكبوت أنها من المثاني التي أوتيها النبي - صلى الله عليه وسلم - مكان الإنجيل.

أسباب نزول سورة العنكبوت

قيل إنها نزلت في يوم بدر لمَّا قُتِل مهجع مولى عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-، وكان عبدًا عند عمر، فأعتقه عمر -رضي الله تبارك وتعالى عنه-، أو كان أبوه عبدًا وأعتقه عمر -رضي الله تبارك وتعالى عنه-، فكان له الولاء عليه، وكان الرجل أوّلُ قتيلٍ من المسلمين في يوم بدر، رماه رجل من الكفار اسمه: عامر بن الحضرمي فقتله، فذكر النبي -صلى الله عليه وسلم- أنَّه من الشهداء، ولكن أبوه وامرأته جزعا عليه جزعًا شديدًا، فنزلت الآية تطمئنهم وتقول: (أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ).

وقيل إنّ أناسًا من المؤمنين كانوا في مكّة، عندما خرج النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى الحديبية في السنة السادسة، راسلَ هؤلاء المؤمنين، وأمرهم أن يخرجوا، فخرج بعضهم، فإذا بالمشركين يَردُّونهم ويقتلون بعضهم، فنزلت الآية تُثبتهم وتُطمئنهم، وأنَّه لا بُدَّ من البلاء، فيَبتلي الله الإنسان المؤمن حتى يُثبِّتَ إيمانه، يقول الله -سبحانه-: (أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ).



الأحاديث الواردة في سورة العنكبوت وأسمائها

موضوعات سورة العنكبوت

1- بيانُ حَقيقةِ الإيمانِ، وسُنَّةِ الابتلاءِ والفِتنةِ، ومَصيرِ المؤمِنينَ والمُنافِقينَ والكافِرين، والوصيَّةُ بالوالِدَينِ، وبيانُ حالِ المُنافِقينَ، وبيانُ فِتنةِ الإغواءِ والإغراءِ مِنَ الَّذين كفَروا.



2- بيانُ طَرَفٍ مِن أخبارِ الرُّسُلِ مع أقَوامِهم، ومنها قِصَّةُ نُوحٍ، وإبراهيمَ، ولُوطٍ، وشُعَيبٍ، وهُودٍ، وصالحٍ، وموسى عليهم صلَواتُ الله وسلامُه، ثمَّ اختِتامُ هذه القصصِ ببيانِ العاقبةِ السَّيِّئةِ الَّتي لَحِقَتِ المكذِّبينَ مِن أقوامِ هؤلاء الرُّسلِ.



3- ضرْبُ المثَلِ لحالِ الكفَّارِ بالعَنكبوتِ الَّتي اتخذَتْ بيتًا هو أَوْهَنُ البُيوتِ.



4- توجيهُ الأمرِ إلى الرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يَتلوَ الكِتابَ، وأن يُقيمَ الصَّلاةَ.



5- النَّهيُ عن مُجادَلةِ أهلِ الكتابِ إلَّا بالحُسنى إلَّا الَّذين ظَلَموا منهم، وإرشادُ المؤمنينَ إلى ما يَقولون لهم.



6- إقامةُ بعضِ الأدِلَّةِ على أنَّ هذا القرآنَ مِن عندِ الله.



7- بيانُ بعضِ ما عليه المشركونَ مِن تناقُضاتٍ، فهُم يَعترِفون أنَّ الله خالقُ السَّمواتِ والأرضِ، ومع ذلك يُشرِكون! وإذا كانوا في السُّفُنِ، وأحاطتْ بهم الأمواجُ أخلَصوا الدُّعاءَ لله، ثمَّ إذا نجَّاهم إلى البَرِّ أشركوا!



8- وعْدُ المؤمنينَ الَّذين جاهَدوا في الله بالهدايةِ، وحُسنِ العاقبةِ.

الأحاديث الواردة في سورة العنكبوت

لم يصح حديث في فضل سورة العنكبوت بشكل خاص ولكن وردت أحاديث تتحدث عن بعض آياتها مثل:

ما رواه الدارمي عن يحيى بن جعدة، قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بكتف فيه كتاب، فقال: " كفى بقوم ضلالا، أن يرغبوا عما جاء به نبيهم، إلى ما جاء به نبي غير نبيهم، أو كتاب غير كتابهم، فأنزل الله عز وجل (أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون) [العنكبوت: 51]

وعن سيدنا سعد بن أبي وقاص، قال: «أنزلت فيّ أربع آيات» - فذكر قصة - فقالت أم سعد: أليس قد أمر الله بالبر، والله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أموت أو تكفر، قال: «فكانوا إذا أرادوا أن يطعموها شجروا فاها» فنزلت هذه الآية (ووصينا الإنسان بوالديه حسنا) [العنكبوت: ٨]

وروى الترمذي عن أم هانئ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: (وتأتون في ناديكم المنكر) [العنكبوت: ٢٩] قال: «كانوا يخذفون أهل الأرض ويسخرون منهم».

وورد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه كان يقرأها في الركعة الأولى من صلاة كسوف الشمس، عَن عَائِشَة رَضِي الله عَنهُا: "أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَانَ يُصَلِّي فِي كسوف الشَّمْس وَالْقَمَر أَربع رَكْعَات وَأَرْبع سَجدَات يقْرَأ فِي الرَّكْعَة الأولى بالعنكبوت أَو الرّوم وَفِي الثَّانِيَة بيس".

كما أنه لم يرد أي حديث نبوي يثبت فضل سورة العنكبوت في تسهيل أمر الزواج.

وجاء في فضل قراءة سورة العنكبوت؛ عن أبي بن كعب رضي الله عنه: "من قرأ سورة العنكبوت كان له من الأجر عشر حسنات بعدد المؤمنين والمنافقين"، هو حديث لا يصح.