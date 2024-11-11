محافظ المنيا يكلف بسرعة الانتهاء من طلبات التصالح على مخالفات البناء

أكد اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، استمرار حملات إزالة التعديات للتصدى لأى شكل من أشكال مخالفات البناء فى المهد، مناشدًا المواطنين الاستفادة من التيسيرات التى تقدمها الحكومة سعيًا منها لإنهاء هذا الملف الذى توليه القيادة السياسية اهتمامًا بالغًا لمردوده الإيجابى على المواطنين.

جاء ذلك فى مستهل استعراضه لعدد من الملفات الخدمية والتنموية خلال ترؤسه اجتماع المجلس التنفيذى.

وشدد على سرعة الانتهاء من طلبات التصالح على مخالفات البناء وتسهيل الإجراءات على المتقدمين الراغبين فى التصالح، كما كلف رؤساء الوحدات المحلية والمعنيين بسرعة التعامل مع ملفات التقنين بمنتهى الشفافية.

موجهًا الدعوة لأعضاء البرلمان للمشاركة فى إخطار المواطنين لاستكمال ملفاتهم وإنهاء الإجراءات الخاصة بالتقنين فى أسرع وقت، مع التأكيد على أنه سيتم سحب الأرض فى حال التأخير أو التقاعس، ذلك لتحقيق الصالح العام، وأن التقنين سيكون له الأثر الكبير على عائد التنمية للمواطنين وللدولة.





كما وجه المحافظ برصد ومتابعة أي تعديات ومخالفات بناء وإزالتها على الفور وفرض هيبة الدولة وعدم التهاون حيال المخالفين مع اتخاذ الإجراءات القانونية والتأكد من عدم تجدد المخالفات، لافتًا إلى أن المحافظة أصدرت الآلاف من تراخيص البناء للمواطنين بالقري خلال العام الجاري.





خلال الاجتماع، ناقش المحافظ عددًا من القرارات والموضوعات من بينها متابعة الأسعار وتكثيف الحملات الرقابية علي الأسواق والمحال لمنع الممارسات الاحتكارية، إلى جانب توفير المزيد من المنافذ السلعية الحضارية الثابتة لبيع السلع بأسعار مخفضة، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، مضيفًا إلى أن الأسواق الحضرية المطورة الجديدة تم تجهيزها بكافة الخدمات اللازمة لتوفير بيئة عمل مناسبة للباعة الجائلين.

كما تتضمن أيضًا جميع السلع والمنتجات التي تحتاجها الأهالي، مكلفًا بسرعة إنشاء أسواق حضرية جديدة بمدن المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، لتحقيق الانضباط المروري، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



فى قطاع الصحة، كلف المحافظ وكيل وزارة الصحة بتجهيز البنية التحتية وتوفير مستشفيات ملائمة استعدادًا لدخول منظومة التأمين الصحى الشامل فى إطار تفعيل المبادرة الرئاسية "بداية" لتقديم الخدمة الطبية للمواطنين على أكمل وجه.



واستكمل المحافظ الاجتماع، بالموافقة علي تخصيص قطعة أرض أملاك الدولة بمساحة 225 متر بقرية الأمل بغرض إنشاء وحدة إطفاء عليها مع الانضمام مع الوحدة المحلية لقرية طوخ الخيل وإدارة الحماية المدنية، كما وافق المجلس على بناء وحدة صحية بقرية صنيم، والموافقة أيضًا على تخصيص عزبة الشهيد فايز فهمى التابعة للبرشا مركز ملوى ملكا للوحدة المحلية مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.



وتم موافقة المجلس على إعادة تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بدلًا من الإيجار بقرية "بهدال" التابعة لمركز المنيا، كما تم الموافقة على إزالة وإعادة إنشاء مكتب بريد بقريتى (عزاقة- ونزلة حسين)، فضلا عن الموافقة على تخصيص قطعة أرض بـ"عزبة غريب" لإقامة مدرسة للتعليم الأساسى تابعة لهيئة الأبنية التعليمية والموافقة على تخصيص قطعة أرض لإنشاء مدرسة إعدادية بـ"قرية الناصرية" التابعة لمركز بنى مزار، كما وافق المحافظ على إطلاق اسم الشهيد "ناصر محمد عبد السلام" على مدرسة ماقوسة الابتدائية التابعة لمركز المنيا تخليدًا لذكراه.



جاء ذلك بحضور اللواء أ.ح ياسر عبد العزيز السكرتير العام، والعميد أ.ح أحمد عزت ممثل عن المستشار العسكري للمحافظة، وممثل عن مدير أمن المنيا، وعدد من أعضاء البرلمان، ورؤساء الوحدات المحلية، ووكلاء الوزارات ومديري المديريات الخدمية والمجلس القومى للمرأة وممثلى الشركات والهيئات.

