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ضبط 50 مخالفة تموينية فى حملة تفتيشية مكبرة بالمنيا

ضبط 50 مخالفة تموينية
ضبط 50 مخالفة تموينية فى حملة تفتيشية مكبرة في المنيا

وجه اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، بتكثيف حملات تفتيشية مفاجئة على الأسواق والمخابز ومستودعات البوتاجاز ومنافذ البيع المختلفة لمتابعة توافر السلع الغذائية وسلامتها وضمان وصول الدعم لمستحقيه والتأكد من مطابقتها للمواصفات وحماية جمهور المستهلكين. 

ضبط 50 مخالفة تموينية فى حملة تفتيشية مكبرة في المنيا 

يأتي ذلك تنفيذ القرارات التموينية على مستوى المخابز البلدية، بالمراكز والأحياء بالتنسيق بين التموين ومباحث التموين ورؤساء المراكز وجهاز حماية المستهلك وغيرها لإحكام الرقابة على الأسواق، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات حيال المخالفين للقانون والمتاجرين بصحة المواطنين.

وكيل وزارة التموين في المنيا 

وفي هذا الإطار، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين أن المديرية نفذت حملات تفتيشية مفاجئة على الأسواق والمخابز ومنافذ البيع المختلفة بعدد من مراكز وقرى المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية حيث تم ضبط 50 مخالفة منها، ضبط مخزن غير مرخص وسلع مجهولة المصدر وتم التحفظ على السلع، فضلًا عن ضبط مخالفات للبيع بأزيد من السعر المعلن، وعدم صلاحية المنتجات، تجار تموينيين، إلى جانب مصادرة لحوم بلدية تم ذبحها خارج المجازر الحكومية.
 

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