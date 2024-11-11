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ثقافة وفنون

إنجي المقدم تواجه خيانة زوجها ومؤامرة ابنة خالتها في "وتر حساس"

إنجي المقدم، فيتو
إنجي المقدم، فيتو

تواجه إنجي المقدم "كاميليا" أزمات قد تعصف بمستقبلها وتهدد استقرارها النفسي، وذلك بعد سرقة مستندات أولى القضايا التي تولت مسئولياتها، بعد انفصالها عن العمل مع والدها وتأسيسها مكتب محاماة بمفردها، حيث تقوم ابنة خالتها صبا مبارك "سلمى" بتسليط أحد الأشخاص لسرقة أوراق القضية من مكتبها، مما يضعها في مأزق كبير بعد تقديم شكوى ضدها في نقابة المحامين.

ويبدو أن الأمور سوف تشهد تعقيدًا أكبر في حياة إنجي المقدم "كاميليا" خلال الحلقات المقبلة من مسلسل "وتر حساس " الذي بدأ عرضه مؤخرًا على شاشة "ON " وON Drama، خصوصًا بعد تأكيد شكوكها في خيانة زوجها محمد علاء "رشيد" لها والذي تزوج سرًا من ابنة خالتها "سلمي"، فهل تكتشف خيانتهما لها؟  

الفنانة إنجي المقدم 

وتخوض الفنانة إنجي المقدم تجربة جديدة في مشوارها الفني من خلال مسلسل "وتر حساس" والذي وصفته بالعمل الاستثنائي الذي يقدمها للجمهور في شخصية ثرية ومثيرة لم تقدم مثيلتها من قبل في مشوارها الفني.

وعن شخصية "كاميليا" تتحدث إنجي المقدم، وتقول: مسلسل "وتر حساس" وهو عمل شديد الخصوصية لما يحمله من تعمق في نفوس ودواخل التركيبات النفسية لأبطاله، وكيف يقوم كل طرف منهم بالانتقام من الآخر "على نار هادئة"، فهي واحدة من أصعب الشخصيات التي قدمتها لما تحمله من تركيبة معقدة، فهي سيدة تتمتع بقوة الشخصية والذكاء الذي تستخدمه في أعمال غير مشروعة للوصول لأهدافها الخاصة.

وتضيف: بالرغم من القوة التي تتمتع بها شخصية "كاميليا" لكن لديها دائمًا نقطة ضعف فهي تريد دائمًا الحفاظ على صورتها الاجتماعية، ولكن الضربات التي سوف تتلقاها خلال الحلقات المقبلة سوف تؤثر على تلك الواجهة التي تريد الحفاظ عليها، ما يكشف عن جانب آخر من شخصيتها مع تصاعد الأحداث.

مسلسل وتر حساس 

مسلسل "وتر حساس" من تأليف أمين جمال، مينا بباوي، محمد فضل، بطولة  إنجي المقدم، صبا مبارك، هيدي كرم، محمد علاء، محمد العمروسي، هاجر عفيفي، لطيفة فهمي، تميم عبده، أحمد طارق نور ومحمد علي رزق، إخراج وائل فرج، ويعرض على شاشة "ON “ وON Drama، ومنصة ”يانجو بلاي".

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