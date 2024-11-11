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تقديم 2946 خدمة بيطرية في قرى المنيا ضمن قوافل علاجية مجانية

مدير مديرية الطب
مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا

 أطلقت مديرية الطب البيطري في المنيا 5 قوافل بيطرية علاجية مجانية شاملة لخدمة المربين في المناطق الريفية، شملت القوافل قرى بنى حرام ونزلة سعيد بمركز ديرمواس، طحا بمركز سمالوط، دمشير بمركز المنيا، برمشا عزبة أبو عكاشة بالعدوة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، بتعزيز الخدمات البيطرية في كافة مراكز وقرى المحافظة.

 

تقدم 2946 خدمة بيطرية في قرى المنيا ضمن قوافل علاجية مجانية

 وأشار الدكتور محمد بشار مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، إلى أن القوافل قدمت 2964 خدمة بيطرية مجانية، شملت علاج حالات باطنة وإجراء عمليات جراحية، إلى جانب رش رؤوس الماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية وتجريع لمكافحة الطفيليات الداخلية، كما تضمنت القوافل فحصًا باستخدام جهاز السونار وتقديم العلاج اللازم، بالإضافة إلى عمليات التلقيح الاصطناعي وتحصينات ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة وفحص عينات البروسيلا.

مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا


كما ساهمت القوافل في تدريب طلبة وحديثي التخرج من كليات الطب البيطري، تعزيزًا للمهارات البيطرية لديهم وتوسيع خبراتهم العملية، وذلك بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها، ودعم التنمية الزراعية في القرى الريفية بمحافظة المنيا.
 

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