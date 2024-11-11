الإثنين 11 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ومعاودة الانعقاد 24 نوفمبر المقبل

مجلس الشيوخ، فيتو
مجلس الشيوخ، فيتو

رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة يوم 24 نوفمبر المقبل.

وشهدت الجلسة اليوم مناقشة 3 طلبات مناقشة عامة موجهة لوزير التربية والتعليم، مقدمين من النواب رامي جلال وهبة شاروبيم ورشا مجدى لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التربية والتعليم بشأن آليات تحقيق الانضباط في المدارس، وتحديد المناهج  بالمرحلة، وأسس استبعاد بعض المقررات من المجموع ومن بينها اللغة الأجنبية الثانية وكيفية ضمان تحقيق جودة التعليم.

وزير التربية والتعليم

وقال الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن هناك تواصل مع المحافظين بشكل يومى، وهناك لجان تزور المدارس يوميًّا، متابعًا:" بزور بنفسى عدد من المدارس بشكل مفاجئ".

 

وتابع عبد اللطيف:" المعلومات والأرقام التي نُعلنها ونتحدث عنها بخصوص الكثافة حقيقية، ولن نتحدث عن شيء وأرض الواقع شيء آخر، ومن يريد التأكد بنفسه عليه النزول فى أى وقت لأى مدرسة للوقوف على صدق الكلام".

 

كثافات فى بعض المدارس

واستكمل الوزير:" من يتحدث عن كثافات فى بعض المدارس، أنا على أتم استعداد للنزول لهذه المدرسة للوقوف على الأمر، وما نستعرضه من أرقام حقيقية".

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

التربية والتعليم والتعليم الفني الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ

مواد متعلقة

وزير التعليم أمام الشيوخ: التوسع في إنشاء المدارس اليابانية أولوية قصوى

وكيل الشيوخ يطالب بلجنة فنية لتفعيل استحقاقات التعليم في الدستور

بدء جلسة الشيوخ لعرض 3 طلبات مناقشة عامة موجهة لوزير التعليم

زراعة الشيوخ تبحث التوسع في تربية النحل وصناعة العسل

الأكثر قراءة

سعر الدولار اليوم الإثنين 11 نوفمبر 2024 في 5 بنوك

أبو الغيط: تغييب القانون الدولي شجع إسرائيل على تنفيذ مخططات عبثية ومجنونة

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة السيدة عائشة (3 – 4)

من الرياض، 10 رسائل قوية من السيسي للعالم لوقف إطلاق النار بغزة ولبنان

اتحاد الكرة يعلن جدول مباريات الدور التمهيدي لكأس مصر

رضا سليم يحسم موقفه من الرحيل عن الأهلي فى يناير

وزير التعليم: سنقضي على الغش في الثانوية العامة بهذه الطريقة

حفيد أم كلثوم يكشف حقيقة زواجها مرتين

منوعات

المزيد

مخلوق غامض يبث الرعب في قلوب سكان ولاية فيرجينيا الأمريكية

قصة تحول عشبة المتة الأمريكية إلى مشروب شعبي لدى بلاد الشام

حكاية خطأ تقني كاد يتسبب في حرب نووية

بايدن يتعرض لموقف محرج على رمال شاطئ ديلاوير (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الأرز اليوم الإثنين في السوق المحلية

أسعار السكر اليوم الإثنين 11 نوفمبر 2024 في الأسواق

سعر النحاس بالسوق المحلية اليوم الأحد 10/11/2024

أحدث أسعار الألومنيوم اليوم الأحد بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

في عيد ميلاده الـ 64.. 11 بطولة تزين مسيرة مارسيل كولر مع الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة "أمين الأمة" أبي عبيدة (3 – 3)

علي جمعة يكشف حقيقة إسقاط الصوفية لفريضة الصلاة لمشقة العبادة

«فنادته الملائكة»، الشعراوي يوضح كيف يكون الصوت من الملأ الأعلى (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads