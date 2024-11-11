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محافظات

محافظة المنيا تستقبل وفودًا أجنبية لزيارة المواقع التاريخية والمناطق الأثرية

محافظ المنيا: إقبال
محافظ المنيا: إقبال سياحي عالمي يدعم رؤيتنا لنهضة سياحية

تشهد محافظة المنيا إقبالًا كبيرًا من الزوار الأجانب على المناطق الأثرية والسياحية، حيث استقبلت وفودًا متعددة الجنسيات من دول( إيطاليا وإسبانيا وسويسرا وبلجيكا وهولندا وألمانيا وإنجلترا والمكسيك)، قدموا لزيارة المواقع التاريخية والمناطق الأثرية في تونا الجبل وبنى حسن، مما يعكس تنامي الاهتمام العالمي بالمناطق السياحية والأثرية الفريدة في المحافظة.

محافظ المنيا: إقبال سياحي عالمي يدعم رؤيتنا لنهضة سياحية كبرى في المحافظة

 

وأكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على التزام المحافظة بدعم وتنشيط القطاع السياحي، مشيرًا إلى أن المنيا تمتلك إرثًا حضاريًا وتاريخيًا يجعلها مقصدًا مميزًا للسياح من مختلف أنحاء العالم، لافتا إلى ان المحافظة تعمل على توفير كافة التسهيلات للزوار لضمان تجربة سياحية ممتعة وآمنة، وتشجيع المزيد من الوفود السياحية على زيارة المنيا.


المناطق الأثرية في المنيا 


وأشار المحافظ إلى أن أولى اهتمامه فى هذا الملف وشغله الشاغل هو تطوير المناطق الأثرية والبنية التحتية السياحية من خلال، التعاون بين المحافظة وكافة الجهات المعنية بما يسهم في تعزيز حضور المنيا على خريطة السياحة العالمية، مضيفًا إلى أن المحافظة تسعى لرفع مستوى الخدمات السياحية وتوفير بيئة جاذبة تسهم في دعم الاقتصاد الوطنى وزيادة فرص العمل لأبناء المحافظة.

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