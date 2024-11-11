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سياسة

رئيس الأعلى للإعلام يتفقد المركز الإعلامي للقمة العربية الإسلامية بالرياض (صور)

رئيس الأعلى للإعلام
رئيس الأعلى للإعلام يتفقد المركز الإعلامي للقمة العربية

 أجرى الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، جولة في "واحة الإعلام" في منطقة "الصالات الرياضية" في العاصمة السعودية «الرياض»، بمصاحبة الدكتور خالد الغامدى وكيل وزارة الإعلام السعودية وكبار المسئولين بالوزارة، تزامنًا مع مشاركته في فعاليات القمة العربية الإسلامية.

 

القمة الإسلامية 

 وتفقد جبر، خلال جولته بالواحة أجنحة، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والبرنامج السعودي للتنمية وإعمار اليمن، الصندوق السعودي للتنمية، كما تفقد منطقة الحفاوة السعودية، ومنطقة التواصل، ومعرض الواحة، ووادي الواحة الذي يوفر مساحة لخدمة الإعلاميين من خلال شاشات البث المباشر للقمة، ومكاتب وأجهزة للاستفادة منها في التغطيات الإعلامية للقنوات والصحف المحلية والدولية، إلى جانب الاستوديوهات التلفزيونية.
وأدلى رئيس الأعلى للإعلام بتصريحات أشاد فيها بالعلاقات المصرية السعودية، وتمنى للقمة النجاح وصدور قرارات تساعد في رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني وتحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.

 

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رئيس الأعلى للإعلام يتفقد المركز الإعلامي للقمة العربية الإسلامية بالرياض أخبار الأعلى للإعلام الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

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