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سياسة

إحالة 3 طلبات مناقشة وتعقيب الوزير للجنة التعليم للدراسة وإعداد تقرير

الشيوخ يحيل طلبات
الشيوخ يحيل طلبات مناقشة للجنة التعليم

أحالت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، 3 طلبات مناقشة عامة، وتعقيب وزير التربية والتعليم، ومناقشات الأعضاء، إلى لجنة التعليم والاتصالات بالمجلس، لدراستها وإعداد تقرير بشأنها.

 آليات تحديد المناهج التعليمية

جاء ذلك بعد أن شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بحضور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عرض 3 طليات مناقشة عامة.

 

وتضمن الطلبات، طلب مناقشة عامة، مقدم من النائب رامي جلال، وأكثر من عشرين عضوًا لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن آليات تحديد المناهج التعليمية وأسس استبعاد بعض المقررات من المجموع ومن بينها اللغة الأجنبية الثانية.

سياسة الحكومة لضمان جودة التعليم 

 

كما شهدت الجلسة طلب مناقشة عامة، مقدم من النائبة رشا مهدى، وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الآليات المتخذة لضمان جودة العملية التعليمية التعليم ما قبل الجامعي.

 

تحقيق الانضباط في المدارس 

 

وشهدت الجلسة، عرض طلب مناقشة عامة، مقدم من النائبة هبة شاروبيم، وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن آليات تحقيق الانضباط في المدارس والقرارات الخاصة بالمرحلة الثانوية من التعليم قبل الجامعي.

أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، أن سياسات الوزارة الحالية استكمالا لمجهودات الدولة للنهوض بالعملية التعليمية، أملا في تحقيق تعليم أفضل لأبناء مصر وتعظيم قدراتهم التنافسية في سوق العمل، لاسيما في ظل ما يشهده العالم من طبيعة الوظائف في الحاضر والمستقبل.

 

  الحفاظ على التعليم الركيزة الأساسية لبناء أي أمة

وقال الوزير: الركيزة الأساسية لبناء أي أمة من خلال الحفاظ على التعليم، باعتباره الضامن للحفاظ على الماضي، والبناء في المستقبل.

 

دراسة شاملة للوقوف على تحديات التعليم

وأشار وزير التعليم، إلى الوقوف على تحديات العملية التعليمية من خلال دراسة شاملة من المركز القومي للبحوث التربوية، فضلا عن زيارة 20 محافظة للوقوف على الأوضاع في نحو 160 مدرسة، ولقاء أكثر من 10 آلاف كادر تعليمي من مدرسين ومدراء وتوجيه.

 

لم نغير استراتيجية الدولة في التعليم

ونفى وزير التربية والتعليم، تغيير استراتيجية الدولة فيما يتعلق بالعملية التعليمية، مشيرا إلى أن القرارات التعليمية تأتي في ضوء الاستراتيجية التنمية 2030.

 

2500 مدرسة مجهزة بأحداث الشاشات منذ 3 سنوات 

 وأشار وزير التربية والتعليم أمام مجلس الشيوخ اليوم، إلى أن هناك مدارس ثانوية عددها 2500 مدرس منذ 3 سنوات مجهزة بأحدث الشاشات في العالم، مشيرا إلى مشكلات نقص المعلمين والكثافة الطلابية، وما حدث في الفترة الماضية لإنهاء الأزمات.

 

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