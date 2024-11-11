فى اليوم العالمي للعزاب، أشهر السناجل فى الوسط الفنى

اختار العزاب في الصين يوم 11 نوفمبر لكي يحتفلوا بأنفسهم في يوم عالمي تم اختياره للاحتفاء بالعزاب “السناجل”.

كانت بداية الاحتفال بهذا اليوم في جامعة ننيانج في الصين بين الطلاب عام ١٩٩٣ وقرر المحتفلون تبادل الهدايا مع أنفسهم فيذهب أحدهم للمتجر ويحضر هدية مميزة لنفسه، ونظرا لارتفاع عدد العزاب في الصين فقد تحول اليوم إلى يوم مربح للغاية لأصحاب المتاجر حتى إن مبيعات اليوم وصلت إلى ٢٥ مليار دولار، ليصبح أكبر يوم للتسوق عبر الإنترنت في العالم.

و"السنجلة" واختيار الوحدة عن الارتباط أمرًا شائعًا في الوسط الفني والأدبي والثقافي، حيث أن هناك نجوما وأدباء ومثقفين قرروا البقاء بمفردهم دون زواج ومن أشهرهم:



خالد أبو النجا

من أشهر الفنانين المصريين الذين لم يخوضوا تجربة الزواج هو الفنان خالد أبو النجا الذي سبق وصرح في لقاء تليفزيوني أنه لم يتزوج بسبب عقدة لديه حيث قال "نعم لم أتزوج حتى الآن لأن عندى عقدة من الزواج، نظرًا لأن كل أصحابى وأخواتي لم يتزوجوا، كما أن أغلب زيجات مقربين منى فشلت".

كريم قاسم

من أشهر الفنانين الذين آثروا حياة العزوبية عن الزواج، وبرر ذلك بخوفه من خطوة الزواج لينضم لقائمة المشاهير من أهل الفن والثقافة العازفين عن الزواج.

عبد الحليم حافظ

بالرغم من أنه أيقونة للرومانسية والحب إلا أن العندليب الأسمر الراحل عبد الحليم حافظ يعتبر من أشهر العزاب في الوسط الفني، وبالرغم من قصص الحب المتعددة التي خاضها الفنان الراحل إلا أنه لم يصل بها لمرحلة الزواج وكان مرضه يقف دائمًا عائقًا أمام السماح له بأن يعيش حياة طبيعية.

فكري أباظة

هو أيقونة في عالم الأدب والصحافة بمصر، وبالرغم من حياته المهنية الثرية بالنجاحات إلا أنه آثر أن يظل وحيدًا وبمفرده دون زواج بالرغم من أنه قرر الزواج ١٢ مرة إلا أنه عدل عن الفكرة وقرر أن يحيا دون زواج إلى الأبد بسبب مواقف غريبة عاشها خلال تجارب الخطوبة المتعددة.

جبران خليل جبران

هو أحد أشهر الكتاب العرب في العالم الغربي، ورائد مدرسة المهجر، كما كان صاحب دور في تجديد الأدب العربي، وبرغم علاقاته المتعددة بفتيات عديدات لعل أبرزهن مى زيادة ومارى هاسكل، إلا أنه فضل العزوبية على الزواج.

عباس محمود العقاد

يعتبر من أبرز المفكرين والمثقفين الذين لم يتزوجوا، بالرغم من أنه عاش قصة حب مع فتاة تدعى سارة وكتب كثير من القصص عنها إلا أنهما لم يتزوجا وعزف هو عن الزواج أيضًا.

ليوناردو دافنشي

بالرغم من الشهرة والنجاح الكبيرين اللذين حققهما ليوناردو دافنشي، الرسام الإيطالي الشهير، إلا أنه لم يثبت زواجه من أى سيدة نهائيًا.