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الاتحاد السكندري يتعاقد مع لاعب سلة أمريكي

اللاعب الأمريكي،
اللاعب الأمريكي، فيتو

 أنهى مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي، إجراءات التعاقد مع صانع الألعاب الأمريكي الجنسية "ويليام شيري"، للانضمام لصفوف الفريق الأول لكرة السلة.
 

ووقع اللاعب عقب الاتفاق على كافة تفاصيل وبنود التعاقد الخاصة به.

 يُجيد " شيري " اللعب في مركز صانع الألعاب " 1 "، وسبق له اللعب لأندية أولمبياكوس اليونانى وألبا برلين الألماني، والموسم الماضي لعب لفريق جرجان الإيراني، وأبدى  أحمد عمر المدير الفني للفريق إعجابه بقدراته الفنية والمهارية. 


ويأتي التعاقد مع " شيري " بديلا للمحترف الأمريكي مايكل ديكسون الذي تعرض لإصابة مؤثرة بقطع جزئي وتمزق في وتر من أوتار الكتف الرباعية. 


ويصل اللاعب فجر يوم الأربعاء القادم إلى مدينة الإسكندرية لإجراء الفحوصات الطبية المتبعة، تمهيدًا للانتظام في تدريبات زعيم الثغر استعدادا لخوض المنافسات القادمة للفريق ولقاء السوبر المصري.

 

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