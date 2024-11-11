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أخبار مصر

السيسي وملك الأردن يحذران من خطورة السياسات التصعيدية في المنطقة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيتو

 التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، على هامش أعمال القمة العربية الإسلامية غير العادية المنعقدة بالرياض في المملكة العربية السعودية.

‎وصرح السفير أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء استعرض تطورات الأوضاع بالمنطقة وجهود مصر الأردن للتهدئة ووقف إطلاق النار في غزة ولبنان، حيث حذر الجانبان من خطورة السياسات التصعيدية التي تدفع المنطقة نحو حافة الهاوية.

 

كما أكد الرئيس السيسي والعاهل الأردني تطابق موقفي مصر والأردن بشأن رفض التهجير القسري وتصفية القضية الفلسطينية، مشددين على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات جادة نحو إنهاء الحرب بالمنطقة وتدشين مسار للسلام على أساس حل الدولتين.


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الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي الملك عبد الله الثاني

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