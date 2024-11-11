وكيل الشيوخ يطالب بلجنة فنية لتفعيل استحقاقات التعليم في الدستور

أكد المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ، أن مناقشة استراتيجية التعليم وآليات الوزارة الجديدة أمر بالغ الأهمية، مضيفا أن ضوابط للتعليم يرتبط ارتباطا وثيقا بضمانات وحقوق والتزامات دستورية من 19 حتي المادة 23 من الدستور، هذا من ناحية ومن ناحية أخري فإن تلميذ اليوم هو قائد المستقبل وكلما تم إعداده إعدادًا جيدًا، نكون أمام مستقبل مطمئن يقوم علي أساس وقوام سديد.

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

وطالب أبو شقة في كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، أثناء مناقشة ثلاثة طلبات مناقشة عامة عن منظومة التعليم الجديدة وآليات المناهج التي تم استحداثها بالإضافة إلى استيضاح قواعد الانضباط التي حققتها وزارة التربية والتعليم، أننا لابد أن نكون أمام استراتيجية وطنية للتعليم وبتكوين لجنة فنية من المتخصصين والفنين والخبراء، بالاشتراك مع كبار رجال القانون لنكون أمام منظومة تشريعية تفعل هذه النصوص الدستورية يثار في قالب قانوي لتفعيل نصوص الدستور وترسيخ هذة الاستحقاقات.

التدريب المستمر للمعلمين

وأشار أبوشقة إلى أن التدريب المستمر للمعلمين يجب توفير برامج تدريبية متقدمة للمعلمين حول أساليب التدريس الحديثة واستخدام التكنولوجيا في التعليم. تدريب المعلمين على التعامل مع الطلبة بطرق تحفيزية وداعمة يعزز من جودة التعليم مع اعتماد منظومة لتقييم المعلمين تركز على تحسين الأداء المستمر ومكافأة المتميزين منهم.

وشدد وكيل أول مجلس الشيوخ على تحسين بيئة التعلم من خلال توفير بيئة مدرسية صحية وآمنة، وتحديث الفصول الدراسية وتزويدها بالتكنولوجيا المطلوبة مثل السبورات الذكية والمعامل الحاسوبية وتقليل كثافة الفصول بما يتيح تفاعل أفضل بين المعلم والطالب.

وتابع: أما عن آليات تحديد المناهج وأثر استبعاد بعض المواد من المجموع ومن بينها اللغة الأجنبية الثانية لابد من تحديد المناهج؛ فيجب أن يتم تحديد المناهج عبر لجان متخصصة تجمع خبراء من الأكاديميين والمختصين في التربية وعلم النفس لضمان شمولية المنهج وملاءمته للمرحلة العمرية.

وعن متابعة وتقييم الأداء التعليمي أكد ضرورة إجراء اختبارات تقييمية شاملة: إجراء اختبارات سنوية لتقييم مستوى الطلبة والمعلمين والمدارس، بهدف تحديد نقاط القوة والضعف.

التعليم يعد رمانة الميزان في أي مشروع للتطور والحداثة

وقالت النائبة فيبى فوزى، وكيل مجلس الشيوخ: إن التعليم يعد رمانة الميزان في أي مشروع للتطور والحداثة، مشيرة إلى أهمية طلبات المناقشة المرتبطة بملف التعليم والمعروضة على مجلس الشيوخ

وأضافت: للحقيقة، فإن جودة التعليم وضمان تماشي مستوى مخرجاته مع المطلوب لمواكبة التطورات التكنولوجية والعلمية والتنموية يحتاج الى رؤية متكاملة ومشروع شامل، يضع نصب عينيه مستقبل مؤسسات التعليم المصري لعشرات السنوات القادمة. لهذا أرى أن الأمر لم يعد يجدي معه قرارات تتعاطى مع ما يُستجد وتكون مجرد رد فعل واستجابة للأحداث، واتصور انه ثمة ضرورة قصوى لتحديد ملامح مشروع وطني متكامل يأخذ في حسبانه كافة جوانب العملية التعليمية ويحدد بدقة كيفية الإحاطة بكل ما تطرحه من تحديات.

وتابعت: على أي الأحوال فقد بذلت الوزارة جهدًا كبيرًا مع بداية العام الدراسي لتحقيق الانضباط المدرسي سواء في مضمون العملية التعليمية أو في بعض الجوانب المتعلقة بأعداد الطلاب والفصول والتوقيتات والزي المدرسي والدروس الخصوصية وغيرها، الأمر الذي يحتاج بالضرورة لمتابعة دقيقة لضمان تنفيذه بالشكل الذي يمكنه أن يمثل دفعة حقيقية على طريق تحقيق جودة التعليم.

وأضافت: وفي هذا الصدد فقد جاءت قرارات الوزارة بتخفيض عدد من المواد الدراسية في بعض صفوف التعليم الثانوي، فضلًا عن خروج بعض المواد من حساب المجموع وغيرها من التغييرات الجوهرية في المناهج التعليمية، جاءت لتطرح تساؤلًا مشروعًا حول الفلسفة والآلية التي تم بناء عليها إتخاذ هذه القرارات، وذلك لضمان أن مخرجات العملية التعليمية تظل على المستوى اللائق حسب المعايير العالمية، فضلًا عن تحقيقها لما هو معروف من أن التعليم أداة أساسية للارتقاء بالإنسان وتطوير وعيه وبناء شخصيته، كما ان التغييرات في هذا الشأن يجب أن تجسد مستهدفات مبادرة السيد الرئيس "بداية جديدة لبناء الإنساني المصري.