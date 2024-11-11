موعد انضمام عمر مرموش لمعسكر منتخب مصر

ينضم عمر مرموش لاعب اينتراخت فرانكفورت الألماني، لمعسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم، مساء اليوم الاثنين،استعدادًا لخوض مباراتي الجولتين الأخيرتين من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب.

ومن المقرر أن يشارك عمر مرموش في مران منتخب مصر غدا الثلاثاء.

كما انتظم مصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي، في معسكر المنتخب على أن يشارك في تدريبات الفراعنة اليوم.

كما ينتظم لاعبو النادي الاهلي في معسكر منتخب مصر اليوم ليخوضوا أولى تدريباتهم مع الفراعنة.

وخاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن أول تدريبات الفريق أمس الأحد، بستاد الدفاع الجوى استعدادًا لمباراتي كاب فيردي وبتسوانا المقرر لهما يومي ١٥ و١٩ نوفمبر الجاري في الجولة الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية.

موعد مباراتي منتخب مصر المقبلتين

ويلتقي منتخب الفراعنة في المواجهة الأولى أمام منتخب كاب فيردي يوم 15 نوفمبر الجاري في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة، على الملعب الوطني في كاب فيردي.

أما المباراة الثانية فتجمع منتخب مصر أمام نظيره منتخب بوتسوانا يوم 19 نوفمبر في تمام الساعة الخامسة مساء على ستاد الدفاع الجوي.

القناة الناقلة لمباراتي مصر أمام الرأس الأخضر وبوتسوانا

ومن المقرر أن تقوم شبكة قنوات بي إن سبورت بنقل مباراتي منتخب مصر أمام الرأس الأخضر وبوتسوانا على الهواء مباشرة، كونها الناقل الحصري لمباريات تصفيات الأمم الإفريقية.

منتخب الرأس الأخضر، فيتو

حكام مباراتي مصر أمام كاب فيردي وبوتسوانا

اختارت لجنة الحكام في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" طاقمي حكام من كوت ديفوار وجامبيا لإدارة مباراتي مصر أمام كاب فيردي ثم بوتسوانا على الترتيب بختام مباريات تصفيات أمم أفريقيا التي ستقام في المغرب 2025.



حكام مباراة كاب فيردي ومصر

حكم ساحة: إبراهيم كاليلو توريه

حكم مساعد أول: أدو هيرمان ديزيريه نجوه

حكم مساعد ثاني: نوهو واتارا

حكم رابع: هيوز موديست ريتشارد كوكورا.

حكام مباراة مصر وبوتسوانا

حكم ساحة: عبد الله جاميه

حكم مساعد أول: مصطفى بوجانج

حكم مساعد ثاني: عبد العزيز بوليل جاو

وحكم رابع: لامين جاميه