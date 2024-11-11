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اقتصاد

الجمارك تعلن إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من أجهزة التنصت

محاولة تهريب كمية
محاولة تهريب كمية كبيرة من أجهزة التنصت

 تواصل مصلحة الجمارك المصرية جهودها لمكافحة التهريب لحماية الأمن القومي، حيث تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي برئاسة جمال طه مدير عام جمارك الموانئ الجوية من ضبط محاولة تهريب كمية من أجهزة التنصت والتجسس بالمخالفة لقرار نائب الحاكم العسكري رقم 3 لسنة 1998، ولمنشور استيراد رقم 2 لسنة 2017 ولقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وغيرها من القوانين واللوائح المنظمة لذلك.

 

إنهاء إجراءات الركاب القادمين من جدة

 وجاء الضبط أثناء إنهاء إجراءات الركاب القادمين من جدة علي رحلة طيران اير كايرو يوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/١١/١٠  اشتبه  ا.حسن خفاجة رئيس الوردية في الراكب م.ا.م مصري الجنسية وبسؤاله عما إذا كان يود الإفصاح عن أي شيء للجمارك أو يحمل أي أشياء تستحق سداد رسوم أو ضرائب جمركية أو غيرها من الضرائب والرسوم الأخرى، أجاب بالنفي وبتمرير أمتعته على جهاز الفحص بالأشعة بمعرفة كلا من خالد منير بدر رئيس وردية الفحص بالأشعة، أحمد محمد سعيد وا.جرجس ثابت مأموري الفحص بالأشعة، تحت إشراف ا.شريف حسن مدير إدارة الفحص بالأشعة تم تأكيد الاشتباه بوجود أجسام غريبة وكثافات مختلفة.

 وبعرض الأمر على وليد عيسى مدير إدارة الجمرك قام بتشكيل لجنة لتفتيش حقائب الراكب، وكذا تفتيشه ذاتيا بكل دقة مكونة من محمود عبد الناصر، احمد حسني، اسماء عدلي مأموري الحركة وحازم عطا الله رئيس قسم الأمن الجمركي وهلال الغزالي مدير تعريفة بمكافحة التهريب الجمركي تحت اشراف رئيس الوردية حسن خفاجة.

 

وبتفتيش حقائب الراكب تبين وجود ١٣٩ جهاز أسود اللون من لدائن بحجم كارت الدفع الإلكتروني مزود بمدخل شحن ومدخل لشريحة هاتف محمول sim ويشتبه ان يكون جهاز تنصت وقدرت القيمة الجمركية بمبلغ ٢٠٨٥٠٠ جنيه وتقدر التعويضات المستحقة بإجمالي بمبلغ ٤١٧٠٠٠ جنيه.

وقرر  جمال طه  مدير عام جمارك الموانئ الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 19 لسنة 2024، وتحويل المحضر للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، والدكتور سامي رمضان رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.
 

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