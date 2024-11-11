هل يجوز تبرع غير كاملي الأهلية بالأعضاء البشرية حال موافقة ذويهم؟

تسعى الدولة إلى ضمان تنظيم عملية نقل وزراعة الأعضاء البشرية بما يحفظ حقوق الأفراد ويعزز من الشفافية والعدالة في هذا المجال الحساس، لذا نص قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية على تفاصيل دقيقة حول شروط التبرع، آليات النقل، والضوابط الواجب اتباعها لضمان سلامة العملية وحمايتها من أي تلاعب أو استغلال.

ومن أبرز ما يتضمنه هذا القانون هو التأكيد على أن التبرع يجب أن يكون بإرادة حرة وخالية من أي ضغوط أو تأثيرات، وأن يتم توثيقه كتابيًا وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

موقف القانون من تبرع الأطفال وذوي الأهلية المحدودة

يتناول القانون أيضًا موقف تبرع الأطفال أو الأفراد الذين يعانون من نقص في الأهلية القانونية، حيث ينص على عدم قبول التبرع من هؤلاء الأشخاص حتى وإن وافق أولياء أمورهم. إلا أن هناك استثناءات تسمح بنقل خلايا أم من الأطفال لوالديهم أو لأشقائهم في حالة وجود ضرورة طبية وبموافقة خطية من الوالدين أو ممثل قانوني.

شروط تبرع الأقارب بالأعضاء

تتضمن شروط التبرع بالأعضاء بين الأقارب مجموعة من المعايير الدقيقة، أبرزها ألا يتجاوز عمر المتبرع 50 عامًا، بالإضافة إلى ضرورة إجراء الفحوصات الطبية للتأكد من توافق الأنسجة والفصائل الدموية بين المتبرع والمستقبل. كما يشترط أن تتم العملية في منشأة طبية مرخصة وأن يكون التبرع ذا فرص نجاح مقبولة طبقا للمعايير الطبية المعترف بها.

عقوبات مخالفة قانون زراعة الأعضاء البشرية

حذر القانون من انتهاك الضوابط الخاصة بنقل الأعضاء البشرية، حيث تتراوح العقوبات من السجن المشدد والغرامات الكبيرة، إلى السجن المؤبد في حال أدى النقل إلى وفاة المتبرع. ويتراوح حجم الغرامات من 500 ألف إلى مليون جنيه، مما يعكس جدية الدولة في مواجهة الانتهاكات المحتملة في هذا المجال.