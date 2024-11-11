البنك المركزي: 66% ارتفاعًا في تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال أغسطس

أعلن البنك المركزي المصري تصاعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج للشهر السادس على التوالي، حيث ارتفع خلال شهر أغسطس 2024 بمعدل 65.5% لتسجل نحو 2.6 مليار دولار (مقابل نحو 1.6 مليار دولار خلال شهر أغسطس 2023).

66 % ارتفاعًا في تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال أغسطس

وأضاف البنك المركزي في بيان له اليوم أن التحويلات خلال الفترة يوليو/أغسطس 2024 شهدت ارتفاعًا بمعدل 76.2% مسجلة نحو 5.6 مليار دولار (مقابل نحو 3.2 مليار دولار خلال الفترة المناظرة).

وتابع: تشهد بذلك الشهور الثماني الأولى من العام الحالي 2024 (الفترة يناير/أغسطس 2024) ارتفاعًا بمعدل 36.4% لتسجل نحو 18.1 مليار دولار (مقابل نحو 13.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023).