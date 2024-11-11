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اقتصاد

البنك المركزي: 66% ارتفاعًا في تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال أغسطس

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

 أعلن البنك المركزي المصري تصاعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج للشهر السادس على التوالي، حيث ارتفع خلال شهر أغسطس 2024 بمعدل 65.5% لتسجل نحو 2.6 مليار دولار (مقابل نحو 1.6 مليار دولار خلال شهر أغسطس 2023). 

 

66 % ارتفاعًا في تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال أغسطس

 وأضاف البنك المركزي في بيان له اليوم أن التحويلات خلال الفترة يوليو/أغسطس 2024 شهدت ارتفاعًا بمعدل 76.2% مسجلة نحو 5.6 مليار دولار (مقابل نحو 3.2 مليار دولار خلال الفترة المناظرة). 
 وتابع: تشهد بذلك الشهور الثماني الأولى من العام الحالي 2024 (الفترة يناير/أغسطس 2024) ارتفاعًا بمعدل 36.4% لتسجل نحو 18.1 مليار دولار (مقابل نحو 13.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023).

   

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