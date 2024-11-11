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أخبار مصر

أماني أسامة عميدًا لـصيدلة عين شمس ( بروفايل)

الدكتوره أماني أسامة
الدكتوره أماني أسامة كامل
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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قرارًا جمهوريًا بتجديد تعيين  الدكتورة أماني أسامة كامل عميدة لكلية الصيدلة بجامعة عين شمس، لمدة ٣ سنوات.

يذكر أن أماني أسامة كامل، أستاذة الصيدلانيات والصيدلة الصناعية، تشغل منصب عميدة كلية الصيدلة  منذ أبريل 2021، وتمتد خبرتها الأكاديمية لتشمل عملها كأستاذة زائرة في كلية الصيدلة بجامعة واترلو في كندا لمدة أربع سنوات، كما تدرجت فى العديد من المناصب الإدارية من استاذ ورئيس قسم الصيدلانيات والصيدلة الصناعية بكلية الصيدلة، ثم وكيلة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،  بكلية الصيدلة جامعة عين شمس، ثم عميدة للكلية.

وتتولى الدكتورة أماني منصب الأمين العام للجنة العليا للإشراف على التدريب الإجباري (الامتياز) للصيادلة، وقد لعبت دورًا بارزًا في تطوير برامج بكالوريوس الصيدلة PharmD والصيدلة الإكلينيكية لتتماشى مع معايير جامعة ويسكونسن-ماديسون الأمريكية.

كما تُعد الدكتورة أماني عضوًا في العديد من الجمعيات العلمية البارزة مثل الجمعية الأمريكية لعلماء الصيدلة (AAPS) وجمعية النانو الأمريكية. كما أنها عضو في مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية وتشارك في لجنة صياغة دستور الأدوية المصري.

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جامعة عين شمس الرئيس عبد الفتاح السيسي الصيدلة الصناعية بكالوريوس الصيدلة هيئة الدواء المصرية جامعة ويسكونسن كليه الصيدلة بجامعة عين شمس

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