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سياسة

بدء جلسة الشيوخ لعرض 3 طلبات مناقشة عامة موجهة لوزير التعليم

عبد الوهاب عبد الرازق
عبد الوهاب عبد الرازق يفتتح جلسة الشيوخ

 

بدأت قبل قليل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لعرض 3 طلبات مناقشة عامة، موجهة إلى وزير التربية والتعليم في عدد من الملفات.

 آليات تحديد المناهج التعليمية

يتضمن جدول أعمال مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة، مقدم من النائب رامي جلال، وأكثر من عشرين عضوًا لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن آليات تحديد المناهج التعليمية وأسس استبعاد بعض المقررات من المجموع ومن بينها اللغة الأجنبية الثانية.

سياسة الحكومة لضمان جودة التعليم 

ويشهد مجلس الشيوخ، عرض طلب مناقشة عامة، مقدم من النائبة رشا مهدى، وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الآليات المتخذة لضمان جودة العملية التعليمية التعليم ما قبل الجامعي.

 

تحقيق الانضباط في المدارس 

ويعرض المجلس، طلب مناقشة عامة، مقدم من النائبة هبة شاروبيم، وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن آليات تحقيق الانضباط في المدارس والقرارات الخاصة بالمرحلة الثانوية من التعليم قبل الجامعي.

وأوضحت النائبة هبة شاروبيم في المذكرة الايضاحية لطلب المناقشة، أن التعليم ما قبل الجامعي من أهم العوامل المشكلة والمؤثرة في شخصية الفرد على كافة المستويات، ومن هنا تبذل الحكومات أقصى الجهد للارتقاء به والذي بدوره يعنى الارتقاء بالمواطن، وهو بالتالي خير استثمار في بناء الإنسان. 

إطلاق مبادرة بداية جديدة

وأشارت إلى أنه مؤخرًا أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى مبادرة " بداية جديدة " لبناء الإنسان لتعزيز التنمية الشاملة في المجتمع، وإحداث تغيير إيجابي ومستدام وذلك من خلال أهدافها العديدة ومن أهمها توفير فرص العمل تطوير الكفاءات البشرية والخدمات الحكومية، خلق أجيال تحافظ على القيم والأخلاق والمبادئ وتتمتع بثقافة بدعم من الأزهر والكنيسة والأوقاف وفي نفس الوقت أجيال مبدعة ومبتكرة ويمكن الاستفادة منها في التكنولوجيا الحديثة. وتتضمن المبادرة برامج خاصة بكل فئة عمرية منها ما يخص الأطفال من إلى 18 عاما وتركز هذه البرامج على تحسين وتنمية مهاراتهم وإعدادهم لسوق العمل.

ومن المقرر أن تبدأ الجلسات بعرض طلبات المناقشة العامة، وبيان استعداد الحكومة على نظر هذه الطلبات، حيث يعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، خلال الجلسة العامة، مدى استعداد الحكومة، والموعد المناسب.

وعقب المناقشات وتعقيب كل وزير التعليم، يعلن رئيس مجلس الشيوخ، إحالة الطلبات إلى اللجان النوعية المختصة، للدراسة والمناقشة، ومن ثم إعداد تقرير بشأن ما تم الانتهاء إليه في هذا الشأن.

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