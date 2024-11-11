ماذا قالت ماجدة خيرالله عن فيلم الهوى سلطان؟

أشادت الناقدة ماجدة خيرالله بفيلم “الهوي سلطان” ووصفته بأنه من أعمال الفن الجميل.





وكتبت خير الله عبر حسابها الخاص علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "من غير ضرب وعنف ولا مطاردات واستعراض عضلات منفوخة ومن غير عربيات بتتقلب، ونكات لفظيه سخيفه استطاع (الهوي سلطان) أن يتغلغل لمشاعر الجماهير وينال إعجابهم، ويتصدر الصفوف، الفن الجميل مش محتاج دوشة".



وتصدر فيلم “الهوى سلطان” إيرادات أمس الأحد بدور العرض داخل مصر، محققا ما يزيد على 2 مليون جنيه من اجمالى إيرادات الأفلام.



اتهام بالسرقة لمؤلفة العمل



العمل الذى نال إعجاب العديد من الجمهور والنقاد لم يخلو من الأزمات، حيث خرجت الكاتبة رشا عزت لتتهم مؤلفة العمل بسرقة فكرته منها.



وكتبت رشا عزت: “في سبتمبر عام 2017 قمت بكتابة معالجة فيلم روائي طويل بعنوان (حبي الأول)، ودا كان اسم مؤقت للفيلم، ومثبت عندي على الإيميلات والواتس آب بالتواريخ المراسلات للمخرجين والمنتجين في رحلة البحث عن إنتاج من حينها وحتى أشهر قريبة”.

وتابعت: "كان المورال بتاعي، ان الحب ممكن يكون قريب منك جدا وانت مش شايفه ولا واخد بالك منه لانك مسميه اي أسم تاني (صداقة، عشرة، جيره، اخوه... الخ)، مش شايفة مع انه ممكن يبقي قريب منك جدا، ودا لانك ملبسه امبرله مختلفة في المسمي".



واضافت:"يوم الخميس 7 نوفمبر الحالي، دخلت السينما عشان اشوف فيلم (الهوي سلطان)، ودا لاني بنتظر اي فيلم جديد ينزل السينما وبجري عشان اشوفه، وكنت متحمسة جدا لاني بحب منة شلبي وبشوف كل اعمالها، ولكن تفاجاءت بأن الفيلم كامله (باكد تاني كامله) مسروق من قصة فيلمي (حبي الاول)، بكل التفاصيل.. مع اختلاف اللوكيشن والحوار، عندي في قصتي كنت مسكنه البطل والبطلة في نفس العمارة في شقتين فوق بعض".





وأكدت:"بدون مبالغة لو ذكرت التفاصيل اللي عندي في قصتي وأوجه التطابق بينها وبين اللي شوفته في فيلم الهوي سلطان، التطابق هيتجاوز ال 70%، الفكرة والقصة وكل الاحداث الرئيسية بتفاصيل ما سيحدث مع الابطال مسروقين من قصتي (حبي الاولي)".



وشددت انها حاولت على مدار يومين التواصل مع مؤلفة ومخرجة فيلم (الهوي سلطان)، لكنها لم ترد على اتصالاتها .





رد هبة يسري

لم ينتهى الأمر عند هذا الحد حيث خرجت مؤلفة العمل هبة يسري لترد على الإتهام الذى وجه لها بالسرقة، وعلقت:“طب قسمآ بالله، ورحمة أبويا في تربته أنا ما أعرف رشا الجزار دي ولا قريت أي ورق والفيلم ده فكرته عندي من تانية معهد سينما، وفي نسخ منه مكتوبة من زمان جدا، وعند ماريان خوري في المكتب ولو لسه الأفكار موجودة هتبقي في المعهد، واتطورت على مدار سنين وبجد ده ظلم بين ومحاولة لسرقة فرحتنا بالفيلم غير مسموح بيها تماما، ودول اللي باقي من الورق قبل ما أرمي كم الورق اللي كتبته على مدار سنين وعموما اللي شاف سابع جار وشاف الفيلم ممكن يقارن هاتوا خبير خطوط بقي ولا جهاز كشف الكدب”.

قصة فيلم الهوى سلطان

الفيلم تدور أحداثه في إطار رومانسي اجتماعي لايت عن العلاقات والحب بين الأصدقاء بشكل رومانسي كوميدي، وتغير اسم الفيلم 3 مرات من “قاعة الأوركيد”، ثم لـ“سارة وعلى”، حتى استقر على “الهوى سلطان”.

أبطال فيلم الهوى سلطان

الفيلم بطولة منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، سوسن بدر، خالد كمال، نورين أبو سعدة، عماد رشاد، فدوى عابد، من إخراج هبة يسري.