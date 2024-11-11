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انقلاب سيارة نقل ثقيل بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي

انقلاب سيارة نقل
انقلاب سيارة نقل ثقيل، فيتو

 شهد الطريق الصحراوي الإسكندرية - القاهرة، انقلاب سيارة نقل ثقيل “تريلا”، مما أدى إلى تعطل حركة المرور وتوقف السيارات في اتجاه  القاهرة. 

وقع الحادث بالقرب من الكيلو 45، ويجري حاليًا العمل على رفع آثار الحادث لتيسير حركة المرور وفتح الطريق بالكامل أمام المركبات.

وتسبب الحادث في أضرار جسيمة للسيارة  وتسرب كميات كبيرة من البضائع التي كانت محملة بها، ما تطلب تواجد مكثف لرجال الشرطة والمرور لتنظيم حركة السير وتوجيه السائقين إلى مسارات بديلة. كما وصلت عدة سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وتم إسعاف السائق وبعض الركاب الذين تعرضوا لإصابات طفيفة ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 

وقال مصدر أمني إن فرق الطوارئ والشرطة يعملون بشكل مكثف على إزالة آثار الحادث في أقرب وقت ممكن. وأكدت إدارة المرور ضرورة التزام السائقين بتعليمات الأمن وتجنب السرعة الزائدة، خاصة في الظروف الجوية التي قد تؤدي إلى وقوع حوادث مفاجئة.

 

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