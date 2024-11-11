توافد القادة المشاركين في القمة العربية الإسلامية على الرياض، وهؤلاء أبرز الحضور

يتواصل توافد القادة ورؤساء الوفود إلى العاصمة الرياض، لليوم الثاني، للمشاركة في القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية التي تعقد في وقت لاحق اليوم الاثنين.

توافد القادة المشاركين بالقمة العربية الإسلامية

ووصل إلى الرياض صباح اليوم رئيس جمهورية المالديف الدكتور محمد معز، والرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ورئيس أوزباكستان شوكت ميرضيايف.

وكان في استقبال ضيوف المملكة في مطار الملك خالد الدولي، نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز، وعدد من الدبلوماسيين والمسؤولين.

وكان قد وصل إلى الرياض أمس الأحد كل من رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية بولا أحمد تينوبو، وممثل رئيس جيبوتي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي محمود علي يوسف، وممثل سلطان بروناي دار السلام وزير التنمية محمد جوندا عبد الرشيد، وممثل رئيس جمهورية القمر المتحدة وزير الخارجية محمد مباي.

أبرز القادة المشاركين في القمة العربية الإسلامية

كما شهد مطار الملك خالد الدولي وصول ممثل رئيس المجلس التشريعي للمرحلة الانتقالية في بوركينا فاسو عثمان بوجوما، وممثلة رئيس جمهورية أوغندا النائب الثالث لرئيس مجلس الوزراء، روكيا أيسانجا ناكادا، ورئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون، والرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي، وممثل رئيس جمهورية غينيا مورسندا كوياتي، والرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، ورئيس جمهورية قرغيزستان صدير جاباروف، ورئيس جمهورية تشاد محمد إدريس ديبي أتنوا.

فيما وصل أيضًا إلى الرياض رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي الدكتور محمد يونس المنفي، ورئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، ورئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم، ورئيس جمهورية الصومال حسن شيخ محمود، ورئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية محمد شهباز شريف، ووزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي.

وكانت المملكة قد دعت لعقد قمة متابعة عربية إسلامية مشتركة لبحث استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية والجمهورية اللبنانية، وتطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة.

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