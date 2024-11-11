الإثنين 11 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

توافد القادة المشاركين في القمة العربية الإسلامية على الرياض، وهؤلاء أبرز الحضور

القمة العربية، فيتو
القمة العربية، فيتو

يتواصل توافد القادة ورؤساء الوفود إلى العاصمة الرياض، لليوم الثاني، للمشاركة في القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية التي تعقد في وقت لاحق اليوم  الاثنين. 

توافد القادة المشاركين بالقمة  العربية الإسلامية 

ووصل إلى الرياض صباح اليوم رئيس جمهورية المالديف الدكتور محمد معز، والرئيس  عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ورئيس أوزباكستان شوكت ميرضيايف. 

وكان في استقبال ضيوف المملكة في مطار الملك خالد الدولي، نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز، وعدد من الدبلوماسيين والمسؤولين.

وكان قد وصل إلى الرياض أمس الأحد  كل من رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية بولا أحمد تينوبو، وممثل رئيس جيبوتي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي محمود علي يوسف، وممثل سلطان بروناي دار السلام وزير التنمية محمد جوندا عبد الرشيد، وممثل رئيس جمهورية القمر المتحدة وزير الخارجية محمد مباي.

 أبرز القادة المشاركين في القمة العربية الإسلامية 

كما شهد مطار الملك خالد الدولي وصول ممثل رئيس المجلس التشريعي للمرحلة الانتقالية في بوركينا فاسو عثمان بوجوما، وممثلة رئيس جمهورية أوغندا النائب الثالث لرئيس مجلس الوزراء، روكيا أيسانجا ناكادا، ورئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون، والرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي، وممثل رئيس جمهورية غينيا مورسندا كوياتي، والرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، ورئيس جمهورية قرغيزستان صدير جاباروف، ورئيس جمهورية تشاد محمد إدريس ديبي أتنوا.

فيما وصل أيضًا إلى الرياض رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني  الدكتور رشاد العليمي، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي  الدكتور محمد يونس المنفي، ورئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، ورئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم، ورئيس جمهورية الصومال حسن شيخ محمود، ورئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية محمد شهباز شريف، ووزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي.

وكانت المملكة قد دعت لعقد قمة متابعة عربية إسلامية مشتركة لبحث استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية والجمهورية اللبنانية، وتطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة.

بمشاركة السيسي، كل ما تريد معرفته عن القمة العربية الإسلامية بالرياض

السيسي يشارك في القمة العربية الإسلامية غير العادية بالرياض..الرئيس يلقي كلمة تتضمن ثوابت الموقف المصري وجهود مصر لوقف إطلاق النار بغزة ولبنان

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


 

 

الرئيس الفلسطيني محمود عباس الرئيس الفلسطيني الرياض جمهورية نيجيريا الاتحادية جمهورية المالديف جمهورية نيجيريا جمهورية الجزائر

مواد متعلقة

برنامج عمل مكثف للرئيس السيسي في القمة العربية الإسلامية بالرياض

بمشاركة السيسي، كل ما تريد معرفته عن القمة العربية الإسلامية بالرياض

السيسي يصل السعودية للمشاركة في القمة العربية الإسلامية غير العادية بالرياض

الأكثر قراءة

قرارات عاجلة من التعليم بشأن امتحانات شهر نوفمبر لطلاب صفوف النقل

انتهيتم، توفيق عكاشة يكشف آخر رسائله للإخوان المسلمين ويحذر مذيعين مصريين بقناة الجزيرة

5 نصائح من الكهرباء لنقل ملكية العدادات

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة السيدة عائشة (3 – 4)

الأهلي يمنح وسام أبو علي وعدًا بتعديل عقده ماليًا

حيلة أمريكية لتولي هاريس رئاسة أمريكا قبل تنصيب ترامب

قائمة القادة المشاركين في القمة العربية الإسلامية بالرياض، السيسي وتميم وبشار الأبرز

بمشاركة السيسي، كل ما تريد معرفته عن القمة العربية الإسلامية بالرياض

منوعات

المزيد

حكاية خطأ تقني كاد يتسبب في حرب نووية

بايدن يتعرض لموقف محرج على رمال شاطئ ديلاوير (فيديو)

بعد انتخاب ترامب، أمريكي يقتل عائلته وينتحر في مينيسوتا (صور)

لاعب كرة قدم يعتزل نهائيا لأسباب دينية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس بالسوق المحلية اليوم الأحد 10/11/2024

أحدث أسعار الألومنيوم اليوم الأحد بالسوق المحلي

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الأحد 10/ 11/ 2024

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد 10/11/2024

المزيد

انفوجراف

الفئات المسموح لها باستلام التابلت من الطلاب والمعلمين وفقا للنظام الجديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة السيدة عائشة (3 – 4)

دار الإفتاء توضح كيفية تغسيل المرأة إذا ماتت وهي حائض

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 11 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads