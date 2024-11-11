مصطفى كامل يوجه رسالة لجمهوره بشأن حالته الصحية

طمأن الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية جمهوره على حالته الصحية بعد تداول أخبار عن احتجازه في إحدى المستشفيات، قائلا إنه عانى مؤخرًا من نزلة شعبية أثرت على التنفس، الأمر الذي تطلب دخوله المستشفى والاطمئنان على حالته.

وأضاف نقيب الموسيقيين في بيان صحفي: “حاليا أتواجد في منزلي بعد خضوعي لجلسات أكسجين وتحاليل، وكل الأمر استغرق 4 ساعات في المستشفى، والحمد لله على كل حال وكل اللى يجيبه ربنا كويس”.

وأعلن مؤخرًا الفنان مصطفى كامل، اختياره عضوًا بمجلس المعهد العالي للموسيقى العربية، معربًا عن بالغ سعادته بذلك التكليف، كما قدم الشكر لكل من أسهم في نجاح مشواره الفني.

وكان نقيب الموسيقيين قال فى منشور: “اللهم لك الحمد والشكر دائما وأبدا أسعدني وشرفني وزادني فخرًا اتصال تليفوني من أستاذ دكتور أحمد يوسف عميد المعهد العالي للموسيقي العربية والسادة قامات مصر الفنية أعضاء مجلس المعهد العالي لإبلاغي بخبر من أسعد الأخبار، ترشيحي وتكليفي عضوًا بمجلس المعهد العالي للموسيقي العربية، وهذا شرف كبير لي انضمامي إلى مجلس الأساتذة الكبار الأكاديميين، شكرًا وحمدًا لله أولًا وأخيرًا”.