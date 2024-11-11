الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الإثنين بالسوق المحلية

سعر النحاس، فيتو
سعر النحاس، فيتو

يعتبر النحاس أحد المعادن الهامة، حيث يدخل فى العديد من الصناعات، مثل صناعة الكابلات والأسلاك الكهربائية والأواني المنزلية، كما يعد عنصرا هاما في قطاعات مثل الطاقة والنقل الأجزاء الداخلية للأجهزة الإلكترونية المختلفة، وصناعة بعض أنواع الأواني والمستلزمات المنزلية القديمة.

وترصد "فيتو" أسعار النحاس اليوم  وفقًا لآخر تحديث:

سعر النحاس اليوم الإثنين

وصل سعر كيلو النحاس الأصفر إلى 280 جنيهًا.

جاء سعر كيلو النحاس الأحمر ليصل إلى 240 جنيهًا.

جاء سعر كيلو نحاس أصفر خردة ما بين 190 لـ 210 جنيهات.

وسعر النحاس المخلوط يتراوح من 240 لـ 260 جنيهًا.

وتراوح سعر كيلو النحاس من 330 إلى 400 جنيه.

سجل اليوم سعر النحاس الأحمر الخردة ليصل 350 جنيهًا.

 

بتوجيهات من السيسي، بشرى سارة للمستثمرين في قطاع الصناعة

أعلنت الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أنه سيتم إطلاق المرحلة الأولى من منصة مصر الصناعية الرقمية، وذلك بناءً  على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بالقطاع الصناعي.

 

تخصيص الأراضي الصناعية 

وأضافت أن خدمة تخصيص الأراضي الصناعية عن طريق الخريطة الاستثمارية ستكون متاحة من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية.

 

هدف بوابة مصر الرقمية الصناعية 

ولفتت إلى أن المنصة الصناعية الرقمية تهدف إلى توفير الوقت وفصل العامل بين المستثمر ومقدم الخدمة، وأنه بعد استيفاء طلب المستثمر يحصل على الرخصة خلال أسبوع.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سعر النحاس اليوم الاثنين سعر النحاس النحاس

الأكثر قراءة

بينهم لاعب الزمالك، أسماء ضحايا علي غزال من نجوم الكرة

القبض على الطبيبة وسام شعيب بعد فيديو انتهاكها حق مريضة

سعر الدولار في 5 بنوك اليوم الإثنين 11 نوفمبر 2024

شرط إيجاريا قبل القدوم إلى القاهرة لـ الانضمام إلى الزمالك

حريق هائل داخل شقة سكنية أمام حديقة حيوان الجيزة (صور)

التعليم تكشف السبب وراء قرار استعادة التابلت من طلاب الثانوية (فيديو)

نقيب الأطباء يكشف العقوبة المتوقعة على طبيبة النساء بعد تشهيرها بالمرضى

شبورة وأمطار، الأرصاد تعلن طقس الثلاثاء

منوعات

المزيد

مصرع 7 أفراد من أسرة واحدة في انهيار صخري شمال اليمن

بسبب نكتة، جدل في الصين من تزايد وتيرة السخرية من الرجال

الأمير هاري يعلق على عدم حضوره احتفالات "الأحد التذكاري"

إرسال رائد فضاء هندي بصاروخ أمريكي للمحطة الدولية في 2025

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الإثنين بالسوق المحلية

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الإثنين 11/11/2024

استقرار أسعار السكر اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أرقام كولر مع الأهلي في عيد ميلاده الـ64 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 12 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم ضياع المفتاح في المنام وعلاقته بالثروة والسلطة والرزق الوفير

كيف تكون الجنة ميراثا؟، تفسير الشعراوي للآية 85 من سورة الشعراء

المزيد
الجريدة الرسمية
ads