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عقارات

الشربيني: نستقبل طلبات الحجز بأكبر طرح للأراضي السكنية في 20 مدينة جديدة

شريف الشربيني
شريف الشربيني

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،  أنه جارٍ حاليًا استقبال طلبات المواطنين للحجز بأكبر طرح للأراضي السكنية للأفراد بالمدن الجديدة، والذي يتضمن 8521 قطعة أرض سكنية بمحاور الإسكان المتوسط والمتميز والأكثر تميزًا بـ20 مدينة جديدة، وذلك حتى يوم الإثنين 6/ 1/ 2025 من خلال الموقع الإلكتروني لبرنامج "مسكن – محور الأراضي".

وقال وزير الإسكان: يشمل طرح الأراضى مدن ( غرب قنا الجديدة – أسيوط الجديدة – السادات – بدر – بني سويف الجديدة – حدائق أكتوبر – طيبة الجديدة – المنيا الجديدة – برج العرب الجديدة – أخميم الجديدة – سوهاج الجديدة – قنا الجديدة – الفيوم الجديدة - ناصر الجديدة – أسوان الجديدة – ملوي الجديدة – العاشر من رمضان – 6 أكتوبر – الشروق - العبور)،

وأوضح المهندس شريف الشربيني، أنه تنفيذًا لتوجيهات  الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، تعمل وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على التوسع فى طرح الأراضي السكنية بمختلف أنواعها، من أجل تلبية الطلب المتزايد على الأراضي بالمدن الجديدة، ودفع عجلة التنمية بها، وتحقيق رغبة المواطنين بمختلف شرائحهم فى بناء مسكنهم الخاص وفق الاشتراطات، وتحقيق التنمية المطلوبة.

وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، أنه بالنسبة لقطع أراضي الإسكان المتوسط تم إتاحة 3678 قطعة أرض بواقع 223 قطعة أرض بمدينة غرب قنا، و31 قطعة أرض بمدينة أسيوط الجديدة، و1270 قطعة أرض بمدينة السادات، و60 قطعة أرض بمدينة بدر، و150 قطعة أرض بمدينة بني سويف الجديدة، و122 قطعة أرض بمدينة حدائق أكتوبر، و204 قطع أراضٍ بمدينة طيبة الجديدة، و495 قطعة أرض بمدينة المنيا الجديدة، و1123 قطعة أرض بمدينة برج العرب الجديدة.
وأضاف "الشوربجي" أنه بالنسبة لمحور أراضي الإسكان المتميز تم إتاحة 4747 قطعة أرض بواقع 159 قطعة بمدينة أخميم الجديدة، و129 قطعة أرض بمدينة سوهاج الجديدة، و149 قطعة أرض بمدينة قنا الجديدة، و66 قطعة أرض بمدينة الفيوم الجديدة، و417 قطعة أرض بمدينة ناصر الجديدة، و298 قطعة أرض بمدينة أسوان الجديدة، و321 قطعة أرض بمدينة ملوي الجديدة، و1270 قطعة أرض بمدينة العاشر من رمضان، و1938 قطعة أرض بمدينة السادات.

ونوه نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، عن أنه تم أيضا إتاحة 96 قطعة أرض بمحور أراضي الإسكان الأكثر تميزًا بواقع 87 قطعة أرض بمدينة 6 أكتوبر، و7 قطع أراضٍ بمدينة الشروق، وقطعتي أرض بمدينة العبور.
وقال: إن شروط الطرح وأسلوب الحجز والموقع والمساحات والأسعار وأسلوب السداد وكراسات الشروط متاحة على موقع "مسكن"- محور الأراضي على الرابط  حتى  6/1/2025، وسيتم الإعلان عن موعد ومكان القرعة العلنية اليدوية بين المتقدمين في موعد لاحق.

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