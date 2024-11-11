الداخلية تحرم سيدة هندية من اكتساب الجنسية المصرية لدواع أمنية

قررت وزارة الداخلية، حرمان سيدة هندية من اكتساب الجنسية المصرية لدواع أمنية.

وزارة الداخلية قـرار رقم 2005 لسنة 2024

وتضمن نص قرار وزارة الداخلية رقم 2005 لسنة 2024 والذي جاء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية: “ حرمان سودها رانى فينكاتا مولى (هندية الجنسية) مواليد الهند فى 6 /6 /1985 من اكتساب الجنسية المصرية تبعًا لزوجها بالتطبيق لنص المادة السابعة من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 وذلك لدواعٍ أمنية ”.