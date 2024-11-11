أخبار الأهلي، قرار معلول والخطيب ينتظر عودة كولر ومصير رضا سليم

النادي الأهلي ، تقدم "فيتو" خدمة نشرة أخبار النادي الأهلي، ترصد خلالها أهم الأحداث داخل القلعة الحمراء خلال الساعات القليلة الماضية.

النادي الأهلي، قال مصدر داخل الأهلي: إن هناك جلسة تجمع محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي ومارسيل كولر مطلع الأسبوع المقبل من أجل الوقوف على خطة تدعيمات الفريق فى موسم الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويرغب مارسيل كولر فى التعاقد مع 3 لاعبين جدد فى ميركاتو الشتاء في مراكز المهاجم والجناح والمدافع الصريح ويناقش الأمر مع محمود الخطيب رئيس الأهلي في حضور محمد رمضان المدير الرياضى.

أكد مصدر داخل الجهاز الفني للأهلي أن على معلول الظهير الأيسر للفريق ينتظر انتظامه فى التدريبات الجماعية وتعافيه تمامًا من الإصابة فى وتر أكيلس من أجل تحديد موعد لعقد جلسة مع رئيس النادي محمود الخطيب من أجل الوقوف على مستقبله مع القلعة الحمراء.

أضاف المصدر: معلول يرفض الاجتماع مع محمد رمضان المدير الرياضى بعد تصريحات الأخير ضد اللاعب التونسي ويؤكد للمقربين منه أنه ينتظر إعلان جاهزيته من أجل الجلوس مع رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب لتحديد خطوته المقبلة سواء بالقيد مجددًا فى يناير أو السماح له بالرحيل.

قال مصدر مقرب من رضا سليم لاعب الأهلي أنه مستمر فى صفوف الفريق ولا يفكر فى الرحيل فى ميركاتو الشتاء القادم رغم عدم حصوله على فرصة المشاركة بشكل أساسي.

أضاف: رضا سليم يمتلك بعض العروض العربية بجانب عروض من أندية مغربية ولكنه يضع الاستمرار فى صفوف الأهلي أولوية بالنسبة له.

حصل وسام أبو علي مهاجم الأهلي على وعد من مسئولي ناديه ببحث مسألة تعديل عقده ماليًّا وترضيته بعد تألقه مع الفريق مؤخرًا ولتعويضه عن العروض الإحترافية التى وصلته مؤخرًا ورفضها اللاعب من أجل استكمال مشواره مع القلعة الحمراء.

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي تدريباته الاحد المقبل استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري المرتقبة فى مسابقة الدوري المصري الممتاز.

حدد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي بعد غد الأربعاء موعدًا للعودة إلى القاهرة قادمًا من سويسرا استعدادًا لقيادة تدريبات الفريق من جديد حيث سافر المدرب السويسري عقب مباراة زد الأخيرة مستغلًا فترة توقف الدوري والراحة السلبية التى حصل عليها الفريق لمدة أسبوع.

قال مصدر داخل الاهلي: إن رامي ربيعة مدافع الفريق سيكون جاهزًا لقيادة دفاع الأهلي في مباراة الاتحاد السكندري المقبلة في الدوري مؤكدًا أن اللاعب اقترب من إنهاء برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة العضلية التي تعرض لها فى مباراة زد الأخيرة.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة الاتحاد السكندري في ثالث جولات الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري والقناة الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي نظيره فريق الاتحاد السكندري يوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر الجاري في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري المصري الممتاز.

وفاز الأهلي مؤخرًا على زد بهدف نظيف سجله طاهر محمد طاهر فى الدقيقة 11 من أحداث المباراة التى جمعت الفريقين على ستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات الدوري.