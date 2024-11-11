معلول ينتظر عودته لتدريبات الأهلي لطلب تحديد جلسة مع الخطيب

النادي الأهلي، أكد مصدر داخل الجهاز الفني للأهلي أن على معلول الظهير الأيسر للفريق ينتظر انتظامه فى التدريبات الجماعية وتعافيه تماما من الإصابة فى وتر أكيلس من أجل تحديد موعد لعقد جلسة مع رئيس النادي محمود الخطيب من أجل الوقوف على مستقبله مع القلعة الحمراء.

أضاف المصدر: معلول يرفض الاجتماع مع محمد رمضان المدير الرياضى بعد تصريحات الأخير ضد اللاعب التونسي ويؤكد للمقربين منه أنه ينتظر إعلان جاهزيته من أجل الجلوس مع رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب لتحديد خطوته المقبلة سواء بالقيد مجددا فى يناير أو السماح له بالرحيل.

وقال مصدر مقرب من رضا سليم لاعب الأهلي أن اللاعب مستمر فى صفوف الفريق ولا يفكر فى الرحيل فى ميركاتو الشتاء القادم رغم عدم حصوله على فرصة المشاركة بشكل اساسي.

واضاف: رضا سليم يمتلك بعض العروض العربية بجانب عروض من اندية مغربية ولكنه يضع الاستمرار فى صفوف الاهلي اولوية بالنسبة له.

وحصل وسام أبو على مهاجم الاهلي على وعدا من مسئولي ناديه ببحث مسألة تعديل عقده ماليا وترضيته بعد تألقه مع الفريق مؤخرًا ولتعويضه عن العروض الغحترافية التى وصلته مؤخرًا ورفضها اللاعب من اجل استكمال مشواره مع القلعة الحمراء.

ويستأنف الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي تدريباته الاحد المقبل استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري المرتقبة فى مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وحدد مارسيل كولر المدير الفني للاهلي بعد غد الاربعاء موعدا للعودة الى القاهرة قادما من سويسرا استعدادا لقيادة تدريبات الفريق من جديد حيث سافر المدرب السويسري عقب مباراة زد الاخيرة مستغلال فترة توقف الدوري والراحة السلبية التى حصل عليها الفريق لمدة اسبوع.

وقال مصدر داخل الاهلي ان رامي ربيعة مدافع الفريق سيكون جاهز لقيادة دفاع الاهلي فى مباراة الاتحاد السكندري المقبلة فى الدوري مؤكدا ان اللاعب اقترب من إنهاء برنامجه التأهيلي للتعافي من الاصابة العضلية التى تعرض لها فى مباراة زد الاخيرة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة الاتحاد السكندري في ثالث جولات الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري والقناة الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي نظيره فريق الاتحاد السكندري يوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر الجاري في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري المصري الممتاز.

وفاز الأهلي مؤخرًا على زد بهدف نظيف سجله طاهر محمد طاهر فى الدقيقة 11 من أحداث المباراة التى جمعت الفريقين على إستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات الدوري.