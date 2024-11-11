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رياضة

فليك: إلغاء هدف ليفاندوفسكي أمام ريال سوسيداد كان قرارًا خاطئًا

فليك
فليك

أكد هانز فليك المدير الفني لبرشلونة، أن إلغاء هدف مهاجمه روبرت ليفاندوفسكي، كان قرارًا خاطئًا، خلال الخسارة أمام ريال سوسيداد 1-0، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة 13 من الليجا.

وألغى الحكم هدفًا لصالح ليفاندوفسكي في الدقيقة 13، بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو.

وقال فليك في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "أرى أن قرار إلغاء هدف ليفاندوفسكي كان خاطئًا، اتخذنا قرارات سيئة، علينا تقبل ذلك".


وشدد: "لم أكن غاضبًا جدًّا بعد إلغاء هدف ليفاندوفسكي، فقط قليلًا، قلت للحكم إن الهدف صحيح والقرار خاطئ، لم يكن هناك تسلل، لو تم احتساب الهدف، لكان الأمر مختلفًا بالنسبة لنا".

وبشأن غياب لامين يامال عن مباراة سوسيداد بسبب الإصابة أوضح: "أعتقد أن يامال لاعب ذو جودة وافتقدنا وجوده ".

وزاد: "سيتواصل الأطباء مع الاتحاد الإسباني، لكنه لم يستطع اللعب، سيتخذ الاتحاد القرار الصحيح. لقد كنت في هذا الموقف من قبل، وأعتقد أنه كمدرب يجب أن أقبل قراراتهم".

وأشار: "أعتقد أن مسؤولية الهزيمة تقع علينا، كان بإمكاننا اللعب بشكل أفضل. بدأنا بشكل جيد في أول 15 دقيقة، لكنها تبقى هزيمة".

وأتم تصريحاته: "المباريات السابقة كانت رائعة، وأقدر ما قام به الفريق. أنهينا المباراة معًا لكن لم نتمكن من الفوز، لم نكن أقوياء بما فيه الكفاية".

برشلونة يخسر للمرة الثانية في الليجا

وتعد هذه الخسارة هي الثانية لبرشلونة في الليجا هذا الموسم، بعد الخسارة ضد أوساسونا بنتيجة 2-4 بالجولة الثامنة.

وبهذه الهزيمة تجمد رصيد برشلونة عند 33 نقطة في صدارة جدول الترتيب، بينما رفع ريال سوسيداد رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثامن.

 

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